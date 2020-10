Doog Eternal: Vtuber-Easter-Egg erklärt

Diese Woche ist das erste Story-DLC "The Ancient Gods - Part One" im infernalen Ego-Shooter Doom Eternal erschienen, um Fans passend zur Halloween-Saison noch einmal in die Abgründe der Hölle zu werfen. Neben Tentakeln, riesigen Haidämonen und allerhand unangenehmer Zeitgenossen hat sich Entwicklerteam von id Software allerdings auch zu einem kleinen Easter-Egg hinreißen lassen, das viele Spieler vielleicht gar nicht als Solches erkennen werden.

Wenn ihr euch im Pausenmenü, also während einer laufenden Mission, eure Runen anzeigen lasst und dort viermal hintereinander die Taste für die Kettensäge antippt, dann wechselt das ikonische Logo des Spiels zu einer leicht angepassten Variante. Statt "Doom Eternal" stehen in jeder anschließenden Ladesequenz die Worte "Doog Eternal" auf dem Bildschirm. Aber was heißt das eigentlich?

Die Referenz deutet in Richtung einer japanischen Livestreamerin, die unter dem Synonym "Inugami Korone" für das Unternehmen Hololive als virtuelles Anime-Idol auf Youtube auftritt. Ihr 3D-Avatar ist eine Mischung aus niedlichem Anime-Mädchen und Hund und mit ihrem Unterhaltungsprogramm fasziniert die junge Dame bereits fast eine Million Fans auf Googles Videoplattform.

Mit ihrem diabolischen Kontrastprogramm aus planlosem Hundemädchen und der brutalen Gewaltspirale des Ego-Shooters scheint sich das Hundemädchen auch bei id Software beliebt gemacht zu machen. Die haben den Namen von Korones Doom-Livestream ("Doog") mit dem neuesten Patch nämlich ziemlich direkt als Easter-Egg in den Nachfolger aufgenommen. Der Beliebtheit des Vtube-Idols dürfte es nicht schaden, also bleiben alle Freunde.

Wie ihr vielleicht wisst, hat id Software einen Hang dazu, das Niedliche mit brachialer Gewalt zu verbinden. Als Animal Crossing: New Horizons Anfang des Jahres am gleichen Tag wie Doom Eternal erschien, gab es vonseiten des Entwicklers auf den sozialen Medien ebenfalls viele erfolgreiche Versuche, auf die Popularität der beliebten Nintendo-Marke aufzuspringen. Seitdem haben die Fans beider Marken eine ungewöhnliche Verbindung zueinander.

