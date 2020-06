Dontnod eröffnet erstes internationales Büro in Montréal

Der französische Entwickler Dontnod Entertainment arbeitet gerade an zwei eigenen Spielen, Tell Me Why und Twin Mirror. Beide Abenteuer sollen noch in diesem Jahr veröffentlicht werden, zumindest wenn die weitere Entwicklung nach Plan verläuft. Abgesehen von diesen aktuellen Titeln will das Studio noch an einem weiteren, unangekündigten Projekt werkeln. Letzte Woche wurde ein weiteres Büro in Montréal, Kanada, eröffnet, das die Produktion eben dieses Spiels übernehmen wird. Der Standort soll den Franzosen außerdem ermöglichen, ein Standbein im US-amerikanischen Markt aufzubauen und als internationaler Player agieren zu können.