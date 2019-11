Dontnod enthüllt emotionalen Thriller Tell Me Why

Life-is-Strange-Entwickler Dontnod ist bekannt für aufreibende Themen und emotional erzählte Geschichten. Auf der X019 haben sie am Abend ein brandneues Spiel vorgestellt, das auf den Namen Tell Me Why hört und einen ersten filmischen Appetitanreger erhalten hat. Im Spiel geht es um die beiden Zwillinge Tyler und Alyson, deren Aufgabe es ist, die Geheimnisse ihrer schwierigen Erziehung zu lüften. Die Suche nach diesen Antworten führt die Beiden ins ländliche Alaska. Wie wir Dontnod kennen, wird sich der Titel sicher wieder mit wichtigen Entscheidungen befassen, bestätigt wurde das aber noch nicht. Wenn wir uns nicht verhört haben, könnte sich Tell Me Why mit dem Thema Transgender beschäftigen.

