Dontnod bietet Mitarbeitern ab sofort dauerhafte Home-Office-Unterstützung an

Dontnod Entertainment (Life is Strange, Tell Me Why, Vampyr) bietet seinen Angestellten ab sofort die Option an, permanent von zu Hause zu arbeiten. Das Studio schwingt vollständig auf die Home-Office-Politik um, sodass die MitarbeiterInnen nicht länger zwingend in den Pariser oder Montrealer Büros erscheinen müssen. Wie Gamesindustry berichtet, stellt der Arbeitgeber auch die technische Ausrüstung für die Heimarbeit, selbst wenn die Menschen noch ab und zu ins Büro kommen wollen.