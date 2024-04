Don't Starve bekommt ein Brettspiel

HQ

Don't Starve, das Survival-Spiel, das einzigartige Grafik mit einem großartigen Gameplay-Loop kombinierte, zog neben seinem Multiplayer-Ableger Don't Starve Together Millionen von Spielern an. Jetzt wagt das Spiel den Sprung in die Welt der Brettspiele.

Don't Starve: Das Brettspiel stammt von Glass Cannon Unplugged, den Machern von This War of Mine: The Board Game und Dying Light: The Board Game. Das Gameplay wird dem Videospiel ähneln und die Entscheidungen des Spielers, die Erkundung der offenen Welt und die Bedeutung der Tag- und Nachtzyklen hervorheben.

Die Kickstarter-Kampagne für Don't Starve: The Board Game startet in Kürze. Es wird nicht nur für dich und deine Freunde im Koop-Modus verfügbar sein, sondern das Spiel ist auch für Solospieler verfügbar und nimmt etwa 60-90 Minuten eurer Zeit in Anspruch.