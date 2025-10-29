Don't Nods kommendes Sci-Fi-Abenteuer Aphelion sieht im neuen Trailer aufregend aus

HQ

Eines der Spiele, die während der Nicht-E3 in diesem Sommer angekündigt wurden, war der kommende Titel des französischen Entwicklers Don't Nod (Life is Strange, Banishers: Ghosts of New Eden) Aphelion. Hier folgen wir zwei Astronauten, die unter mysteriösen Umständen auf einem unerforschten Planeten eine Bruchlandung hinlegen. Als ob das nicht schon schlimm genug wäre, stellt sich heraus, dass es eine weitere Lebensform beherbergt, die sehr feindselig zu sein scheint.

Während des ID@Xbox Showcase am Dienstagabend haben wir uns das Spiel in einem neuen Trailer genauer angesehen, den ihr unten findet. Nächstes Jahr wird es auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X Premiere feiern - und praktischerweise wird es vom ersten Tag an im Game Pass enthalten sein.