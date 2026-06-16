Don't Nod scheint in großen Schwierigkeiten zu stecken: Dem Unternehmen könnte bis November das Geld ausgehen

HQ

Es waren herausfordernde 24 Stunden für die Welt der Videospiele. Microsoft hat damit begonnen, Köpfe in den Xbox Game Studios abzuschlagen, wobei Compulsion, Arkane, Ninja Theory und Double Fine angeblich gefährdet sind - und all das geschah, nachdem auch Xbox Game Studios-Chef Craig Duncan von seiner Rolle zurückgetreten ist. Aber das sind noch nicht alle schlechten Nachrichten, die es zu verkünden gibt.

In einer ausführlichen und detaillierten Stellungnahme hat der französische Entwickler Don't Nod behauptet, dass er sich vor einer Situation sieht, in der ihm bis November das Geld ausgehen könnte. Laut der Dokumentation hat der Miteigentümer von Don't Nod, Tencent, beschlossen, das Kapital, das es dem Unternehmen zur Verfügung stellt, nicht zu erhöhen und ebenso kein neues Spiel des Studios zu finanzieren, was bedeutet, dass der Entwickler in einer Situation steht, in der er nicht über das nötige Kapital verfügt, um weiterhin neue Projekte zu entwickeln.

Es ist unklar, was das langfristig bedeutet, aber eine vernünftige Annahme ist, dass Don't Nod durch Entlassungen und Verkleinerungen darum kämpfen wird, weiterzubestehen, um seine Ausgaben zu reduzieren und möglicherweise Mittel freizumachen. Das schlimmste Szenario wäre, dass der Entwickler von Aphelion, Jusant, Lost Records: Bloom & Rage und Banishers: Ghost of New Eden endgültig geschlossen wird.

Bekannt ist, dass Don't Nod schon seit einiger Zeit in schwierigen finanziellen Gewässern steckt, mit häufigen Entlassungen in den letzten Jahren. Das scheint die nächste Phase der Situation zu sein.