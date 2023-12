Don't Nod kündigt Lost Records: Bloom and Rage an

Die Entwickler von Life is Strange haben ihr neues Spiel namens Lost Records: Bloom and Rage bei den Game Awards vorgestellt und es sieht so aus, als ob wir ein weiteres storybasiertes Abenteuer der Art erleben werden, für die das Studio bekannt geworden ist. In der offiziellen Synopsis heißt es:

Der magische Sommer des Jahres 1995 ist für die Highschool-Freundinnen Swann, Nora, Autumn und Kat ein Sommer der Selbstfindung und des Knüpfens unzerbrechlicher Bande. 27 Jahre ohne Kontakt später führt das Schicksal sie wieder zusammen, um sich dem lange begrabenen Geheimnis zu stellen, das sie dazu gebracht hat, sich zu versprechen, nie wieder miteinander zu sprechen.

Das Spiel wird Ende 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X veröffentlicht und du kannst dir den Trailer hier ansehen!