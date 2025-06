Don't Nod ist von Entlassungen betroffen, die sein Studio in Montreal betreffen

HQ

Don't Nod hatte es in letzter Zeit nicht leicht, denn erst im Oktober 2024 war das Unternehmen gezwungen, eine Reihe von Entlassungen vorzunehmen, um finanziell über die Runden zu kommen. Dies geschieht auch in diesem Sommer, als bekannt wurde, dass das französische Studio Kürzungen vornimmt, die eine unbestimmte Anzahl von Mitarbeitern in seinem Studio in Montreal betreffen.

Die Nachricht wurde von einer Reihe verschiedener Mitarbeiter bestätigt, die in den sozialen Medien bekannt gegeben haben, dass sie ihren Job verloren haben, wie Eurogamer bemerkte. Don't Nod selbst hat sich noch nicht zu der Situation geäußert oder eine Ankündigung gemacht, aber es passiert, wie Senior Game Designer Mathieu Tremblay erklärt.

"Ich bin unglaublich stolz auf das, was das Team von Don't Nod Montreal mit Lost Records: Bloom and Rage erreicht hat, und das Spiel mit dieser Qualität zu veröffentlichen, war unter den gegebenen Umständen nichts weniger als ein Wunder. Ich wünsche mir, dass alle anderen, die von dieser Entlassungswelle betroffen sind, schnell wieder auf die Beine kommen, denn sie sind wirklich außergewöhnliche Menschen."

Don't Nod kürzlich veröffentlicht Lost Records: Bloom & Rage und obwohl der genaue kommerzielle Erfolg des Spiels unklar ist, kommt es in der Regel nicht zu Entlassungen, nachdem ein Spiel erfolgreich ist. Was die nächsten Schritte für den Entwickler betrifft, so hat er bei Summer Game Fest Aphelion der Welt enthüllt.