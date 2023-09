Don't Nod gibt uns einen weiteren ausführlichen Blick auf Banishers: Ghosts of New Eden

HQ

Erst kürzlich haben uns Publisher Focus Entertainment und Entwickler Don't Nod einen wirklich langen Blick auf das kommende Action-RPG Banishers: Ghosts of New Eden gewährt, die alle dem Spiel folgen und einen fleischigen Abschnitt eines Focus Showcase einnehmen. Während Sie all das Gameplay einfangen können, indem Sie hierher gehen, wollen die beiden jetzt wieder etwas Ähnliches tun.

Denn jetzt wurde ein Trailer zur Gameplay-Übersicht veröffentlicht, der uns durch viele der Systeme und Mechaniken des Spiels führt und gleichzeitig eine Schiffsladung zusätzliches Gameplay zeigt.

Wir erfahren mehr über die Geschichte und darüber, wie Don't Nods Talent für das Geschichtenerzählen in diesem Titel im Mittelpunkt steht, und auch, wie sich die Protagonisten Red Mac Raith und Antea Duarte zusammentun, um sich Ghulen und Gespenstern im Kampf zu stellen. Hinzu kommt, dass wir einen Teaser bekommen, wie sich die Entscheidungen auf die Geschichte auswirken werden.

Schaut euch unbedingt diesen langen Trailer unten an und vergesst auch nicht, unsere aktuelle Vorschau auf das Spiel zu lesen.