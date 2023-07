Don't Nod fordert uns auf, die Toten in Banishers: Ghosts of New Eden im November zu verbannen

HQ

Don't Nod hat gerade das Veröffentlichungsdatum für seinen kommenden übernatürlichen Fantasy-Action-Titel Banishers: Ghosts of New Eden bekannt gegeben. Es wird der 7. November sein, wenn wir Zeuge des Kampfes des Paares Antea und Red werden, während sie die Toten in ihre Welt verbannen und die Lebenden in einem Land beschützen, das von einem unbekannten Bösen verwüstet wird.

Antea Duarte und Red McRaith sind zwei Verbannte, und sie sind auch ein Liebespaar, was uns eine emotional aufgeladene Geschichte verspricht, die ein Markenzeichen des Studios ist, wenn Antea sich in einen Geist verwandelt und Red sie auf der Suche nach einem Heilmittel begleitet, um die Situation umzukehren.

Banishers: Ghosts of New Eden erscheint am 7. November für PlayStation 5, Xbox Series und PC, und ihr könnt euch den neuen Trailer unten ansehen.