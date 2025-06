Don't Nod enthüllt neues Sci-Fi-Abenteuer Aphelion

Auf dem Xbox Games Showcase enthüllte Don't Nod ein neues Abenteuerspiel namens Aphelion. Nach einer kurzen Google-Suche kann ich bestätigen, dass Aphelion den Punkt in der Umlaufbahn eines Planeten, Asteroiden oder Kometen bedeutet, an dem er am weitesten von der Sonne entfernt ist.

Ein perfekter Titel für ein Spiel, in dem du mitten auf einem unbekannten Planeten isoliert zu sein scheinst. Don't Nods neuestes Abenteuer sah in den kurzen Spielphasen, die wir hatten, sehr nach Deliver Us Mars und Deliver Us the Moon aus.

Viel Laufen, Springen und Teile eines Schiffes, die um dich herum zerfallen. Aber am Ende des Trailers gibt es einen Hinweis darauf, dass nicht alles so ist, wie es scheint, und uns ein schrecklicheres Abenteuer erwartet, als wir zuerst erwartet hatten.