Don't Nod-Berichte Lost Records: Bloom & Rage entsprechen den Umsatzerwartungen

Es scheint, dass Don't Nod in diesem Jahr finanziell einen ziemlich soliden Start hingelegt hat. Auch wenn die Erwartungen im Jahr 2024 offenbar hinter den Erwartungen zurückbleiben, gibt es gute Indikatoren dafür, dass es für den Entwickler und Publisher in diesem Jahr wieder in Gang kommen könnte.

In seinem jüngsten Quartalsbericht gibt Don't Nod zu, dass die Dinge im Jahr 2024 nicht ganz nach Plan liefen, aber in diesem Jahr war die starke Resonanz auf seine neuen Titel ein guter Indikator für das langfristige Umsatzpotenzial.

Lost Records: Bloom & Rage führt hier mit einem Metacritic-Score von 80 und einem Steam-User-Score von 92 % an. Dies bestätigt die Expertise von "Don't Nod " im Genre des narrativen Abenteuers. Unterstützt durch eine strategische Partnerschaft mit Sony liegen die Verkäufe des Spiels im Rahmen der Prognosen in einem zunehmend selektiven Markt."

Don't Nod erwähnt auch das kürzlich veröffentlichte Koira als starken Start, da das Spiel von der Kritik aufgenommen wurde. Es besteht auch die Hoffnung, dass The Lonesome Guild, der später in diesem Jahr in die Kinos kommt, die Erwartungen auf ähnliche Weise erfüllt.

Lost Records: Bloom & Rage ist jetzt für PC, PS5 und Xbox Series X/S erhältlich.