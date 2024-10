Don't Nod beantragt eine Aussetzung des Handels von der Börsennotierung

HQ

Heute Morgen hat Don't Nod, das Studio, das für die Einführung der Life is Strange-Franchise und neuerer Titel wie Tell Me Why, Twin Mirror, Harmony: The Fall of Reverie, Jusant oder Banishers: Ghosts of New Eden bekannt ist, sowie für die Veröffentlichung von Gerda: A Flame in Winter und Koira, heute bei Euronext beantragt, die Notierung seiner Aktien an der Pariser Börse auszusetzen auszusetzen. Das von der Stelle veröffentlichte kurze Dokument sollte von einer offiziellen Erklärung des Unternehmens begleitet werden, aber vier Stunden später gibt es immer noch keinen offiziellen Zusatzbericht.

Der Ausstieg aus dem Aktienmarkt ist nicht unbedingt ein schlechtes Omen, aber er ist auch ein Zeichen für wichtige Veränderungen im Inneren, insbesondere auf der Anlageseite. Zum Zeitpunkt des Schreibens ist es unmöglich zu wissen, was passieren wird, aber denken Sie daran, dass Lost Records: Bloom & Rage Anfang 2025 veröffentlicht wird, was fast fertig ist, so dass es seltsam wäre, eine Umstrukturierung oder Schließung zu erwarten.

Die wahrscheinlichste Annahme ist, dass Tencent (das mit 41,9 % der Gesamtbeteiligung eine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen hält) mit den Finanzergebnissen des letzten Quartals, die im vergangenen September veröffentlicht wurden und die geringen Verkaufszahlen seiner neuesten Titel wie Banishers: Ghost of New Eden zeigten, nicht sehr zufrieden ist. Dies, zusammen mit den Schritten des chinesischen Riesen, sein Anlageportfolio im Westen zu reduzieren, könnte zu einem Stillstand des Aktienkurses geführt haben. Es ist auch keine gute Zeit für Don't Nod, was Projekte und Entwicklung angeht. Erst vor einer Woche verließ der ehemalige Narrative Director des Studios, Stephane Beauverger, das Unternehmen nach 15 Jahren.

Wir werden in den kommenden Stunden nach neuen Entwicklungen in dieser Angelegenheit Ausschau halten.