Don't Nod arbeitet mit Netflix an narrativem Spiel, das auf großer IP basiert

Don't Nod und Netflix haben eine Vereinbarung unterzeichnet, um ein neues narratives Spiel zu entwickeln, das auf einer "großen IP" basiert. Das Spiel, das sich in einer unbekannten Entwicklungsphase befindet, wird im Montrealer Studio von Don't Nod bearbeitet und von Netflix veröffentlicht.

Don't Nod verfügt über viel Expertise in diesem Genre, wie das Unternehmen in einem Finanzbericht feststellt, in dem das erste Halbjahr detailliert beschrieben wird und worauf es sich in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres freuen kann. Neben der Veröffentlichung von The Lonesome Guild und Aphelion bezeichnet Don't Nod diesen Netflix-Deal als einen "neuen Meilenstein" in der Geschichte des Studios, der "seine Position als Spezialist für Storytelling für große IPs und seinen Ehrgeiz bestätigt, neue Formate wie Cloud-Gaming zu erforschen".

Die größte Frage ist natürlich, wofür Don't Nod ein Spiel macht. Es gibt viele IPs, die Netflix zur Verfügung hat. Wir fühlen uns sofort zu Squid Game, Stranger Things, Black Mirror und dergleichen hingezogen, wenn man bedenkt, dass es sich um einige der größeren Shows des Streamers handelt, aber es ist schwer zu sagen, welche IP am besten zu einem Don't Nod-Spiel passen würde.

Lasst uns wissen, was eure Auswahl für die IP ist, an der Don't Nod arbeiten sollte, und haltet die Augen offen, denn wir erwarten in Zukunft Updates zu diesem Projekt.