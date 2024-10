Don't Move sieht im zeitkritischen zweiten Trailer noch stressiger aus

HQ

Später in dieser Woche werden Netflix-Fans mit einem vielversprechenden Horror-Thriller verwöhnt. Es ist als Don't Move bekannt und dreht sich um eine Frau, gespielt von Kelsey Asbille, die den Auftrag hat, einem erfahrenen Serienmörder zu entkommen. Der Haken an der Sache ist, dass dies alles Teil eines verdrehten Spiels ist, bei dem der Mörder der Frau ein Lähmungsmittel injiziert hat, das die Kontrolle übernimmt und ihren Körper nach 20 Minuten abschaltet, was bedeutet, dass sie so lange Zeit hat, zu rennen, sich zu verstecken und um ihr Leben zu kämpfen.

Don't Move Unter der Regie von Brian Netto und Adam Schindler sind auch Sam Raimi als Produzent zu sehen. Der Film wird bereits am 25. Oktober auf Netflix Premiere feiern, was bedeutet, dass Sie ihn in den kommenden Tagen selbst sehen können. Wenn Sie noch unschlüssig sind, schauen Sie sich den stressigen zweiten Trailer unten an.