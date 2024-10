Als ich den Trailer für die Netflix-Serie Don't Move zum ersten Mal sah, war ich sofort begeistert. Ein dichter Horror-Thriller mit einer sehr einfachen Prämisse, die vor Spannung und Angst zu strotzen schien. Was will man mehr? Die große Frage bei diesem Streifen ist, ob er genug Schwung und Qualität hat, um die Landung zu halten, und nachdem man nur den Abspann gesehen hat, ist klar, dass die Regisseure Brian Neto und Adam Schindler genug getan haben, um diesen Film wie einen sehenswerten Film erscheinen zu lassen.

Bevor ich darauf eingehe, warum Sie am Wochenende 90 Minuten lang Don't Move schauen sollten, möchte ich Ihnen eine sehr kurze Zusammenfassung der Handlung geben. Kelsey Asbille spielt eine trauernde Frau, die kurz davor steht, alles zu beenden, aber in der Wildnis von Big Sur, Kalifornien, einen charismatischen Mann trifft. Asbilles Iris entdeckt bald, dass dieser Mann mehr ist, als man auf den ersten Blick sieht, und nach einer erschütternden Begegnung wird ihr ein lähmendes Serum injiziert, das die Kontrolle über ihren Körper übernimmt und ihn in 20 Minuten unbrauchbar macht. Dies löst einen gewaltigen Fluchtversuch aus, der kaum nach Plan verläuft, aber mit genug Erfolg, dass Finn Wittrocks Serienmörder Richard in Panik gerät, während er Iris jagt und sich mit unerwarteten Bedrohungen auseinandersetzt, die ihn daran hindern könnten, sein Endziel, ihr Blut zu vergießen, zu erreichen.

Das ist eine sehr grundlegende Prämisse und einer der Gründe, warum der Film so gut funktioniert. Es verschwendet keine Zeit und Energie mit zusätzlichen Erzählsträngen und Charakteren, dies ist eine Geschichte über Mörder und Opfer und auf dieser Reise werden wir mit einer ganzen Reihe von wirklich angespannten und beunruhigenden Ereignissen verwöhnt, die einen dazu bringen, den Fernseher anzuschreien, während man ahnungslosen Charakteren dabei zusieht, wie sie versuchen, zusammenzusetzen, was wirklich passiert, während Richard Lügen spinnt undIris um ihr Leben kämpft. Und diese Art von Momenten sind in diesem Film absolut vollgepackt. Zwischen der Szene in der Kabine mit Moray Treadwells Bill, dem Moment an der Tankstelle mit dem Jungen und seiner Mutter und dem besten von allen, dem packenden und fast frustrierend angespannten Teil mit Daniel Francis' Polizist Dontrell. Diese Momente in Don't Move sind nicht beängstigend oder beängstigend, aber sie sind so unglaublich angespannt, dass man nicht wegschauen möchte.

Während Asbille der Hauptdarsteller dieses Films ist, ist es eigentlich Wittrock, der in Bezug auf die Leistung heraussticht. Das liegt zum Teil daran, dass Asbille die meiste Zeit des Films in einem gelähmten Zustand verbringt, während Wittrock seine ganze emotionale Skala einsetzt, um den verliebten Vater, den liebenden Ehemann zu porträtieren, und dann, als er schließlich stolpert und einen Fehler macht, wieder in die Denkweise eines skrupellosen und verdrehten Mörders abrutscht. Es ist keine Darbietung, die sich in der Horror-Ruhmeshalle wiederfinden wird, aber sie erfüllt auf jeden Fall ihren Zweck und lässt einen diesen Charakter, den Wittrock darstellen soll, wirklich verabscheuen.

Die atemberaubende Umgebung von Big Sur dient auch als fantastische Kulisse für diesen Film und ermöglicht es der Crew, einige hervorragende Aufnahmen zu präsentieren. Das polarisierende Konzept, eine so verdrehte Geschichte an einem so ruhigen und atemberaubenden Ort enträtseln zu lassen, funktioniert sehr effektiv und macht diesen Film oft zu einer Augenweide, ohne dass CGI oder teure Nachbearbeitungen erforderlich sind.

Ich muss sagen, dass sich das Tempo manchmal verliert. Der Teil des Films, in dem Iris um ihr Leben rennt, bevor das Lähmungsmittel wirkt, scheint wie im Flug zu vergehen, so dass der Rest des Films hinterherhumpelt. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass diese Kernprämisse nicht ausreichend erforscht wurde. Nichtsdestotrotz öffnet die schnellere Wendung zu Beginn die Tür zu einigen der fesselnderen Szenen später, während gleichzeitig sichergestellt wird, dass der Film seine Begrüßung nicht überzieht und eine kurze Laufzeit beibehält.

Obwohl es in Don't Move eindeutig bessere und schlechtere Momente gibt, ist es immer noch ein fesselnder Thriller, den man sich ansehen sollte. Die Darbietungen sind stark, der Fokus ist eng, der Kameraausschnitt und die Wahl der Umgebung funktionieren gut und es wird nicht zu lange überzogen. Netflix hat in der Vergangenheit viel, viel schlechter produziert als Don't Move, und das oft mit größeren Namen und auch teureren Kosten.