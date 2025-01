Donnie Yen könnte das John Wick-Spin-off inszenieren, das auf seiner Figur basiert

HQ

In John Wick: Chapter 4 stellte uns Action-Legende Donnie Yen seine Figur des Caine vor. Der blinde Attentäter, der eine gewisse Vergangenheit mit Wick hat, war eine der besten Ergänzungen des Franchise bisher, und Caine wird sogar seinen eigenen Spin-off-Film bekommen.

Natürlich wird Donnie Yen in diesem Film mitspielen, aber laut einem kürzlichen Interview mit Collider könnte er auch für die Regie in Frage kommen. "Ich denke, sowohl die Fans als auch das Studio wollen, dass das passiert, und wir werden sehen", sagte er. "Wir reden, und wir reden innig. Wir werden sehen, was passiert."

Yen hat viel Regie- und Schauspielerfahrung, aber er sieht den Druck, etwas für das John Wick-Franchise zu schaffen. "Ich trage sowohl Verantwortung als auch den Druck, dass ich das Franchise nicht ruinieren will", sagte er. "Ich versuche, mein Bestes zu geben, um etwas Frisches in das Franchise selbst zu bringen. Ich möchte die Erwartungen an die Fans nicht herunterschrauben. Ich versuche, wie immer, mein Bestes zu geben."

Yen hat mit The Prosecutor, der dieses Jahr in die Kinos kommen soll, einen weiteren Regiefilm in Planung. Wir wissen nicht, wann sein Caine-Spin-off erscheinen wird, aber würden Sie ihn sowohl als Regisseur als auch als Hauptdarsteller sehen wollen?