Donna Langley gibt zu, dass die Weltraumszene von Fast & Furious ein Fehler war

Auf dem Toronto Film Festival entschuldigte sich die Vorsitzende von NBCUniversal, Donna Langley, öffentlich für einen der am meisten kritisierten Stunts des Franchise. Sie räumte ein, dass die Raketenauto-Sequenz in F9 – in der Tyrese Gibson und Ludacris ein Auto bis zur Raumstation in die Luft jagen – die Dinge über die Belastungsgrenze hinaus getrieben haben könnte.

"Es tut mir leid, dass wir sie ins All geschickt haben. Es war ein Fehler, und wir können diesen Geist nie wieder in die Flasche bekommen", sagte Langley während eines Gesprächs mit Festivaldirektor Cameron Bailey.

Sie betonte jedoch, dass die wahre Stärke der Serie immer darin bestanden habe, dass sie sich immer neu erfinden konnte. Als Tokyo Drift mit dem Publikum zu kämpfen hatte – "im Nachhinein schwer zu glauben", wie sie anmerkte – entschied sich das Team für einen sanften Neustart von Fast & Furious und verlagerte den Fokus von reinen Straßenrennen auf weltumspannende Raubüberfälle.

Langley lobte auch Vin Diesels scharfen Instinkt für das Engagement der Fans und seine frühe Begeisterung für soziale Medien als Schlüssel zur Langlebigkeit der Saga. Dieselbe Fan-Power half dabei, Michelle Rodriguez' Figur Letty nach einem massiven Aufschrei wiederzubeleben.

Abschließend betonte Langley, dass die vielfältige Besetzung des Franchise einfach Teil seiner DNA sei: "Es war nie eine Diskussion - Fast & Furious spiegelt die echte Autokultur von Los Angeles wider."