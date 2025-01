Donkey Kong erhält überraschendes Redesign im neuen Mario Kart-Spiel für Nintendo Switch 2

HQ

Nintendo Switch 2 wurde endlich enthüllt, aber bisher ist das einzige bestätigte Spiel ein neues Mario Kart, das in einem kurzen Clip während des Teasers gezeigt wird. Grafisch sieht es ähnlich aus wie Mario Kart 8, aber mit bis zu 24 Spielern und einer neuen Strecke... Das sieht so aus, als könnte es eine offene Welt werden?

Es sind nur ein paar Sekunden Spielzeit, und es wurden noch keine Details bekannt gegeben (wir kennen nicht einmal den Titel), aber genug, um etwas zu bestätigen: Donkey Kong hat ein komplettes Redesign erhalten. Wenn man genau hinsieht, sieht Donkey Kong jetzt anders aus als sonst: Seine Arme sind größer und unproportionierter, und das Fell ist dunkler, was ihn viel näher an das Aussehen bringt, das er in "Super Mario Bros. Movie" hatte.

Es sieht auf jeden Fall anders aus als DKs "kanonisches" Aussehen, seit Kevin Bayliss von Rare ihn vor 30 Jahren für Donkey Kong Country neu gestaltet hat, eine große Abkehr vom Arcade-Spiel von 1981, das sogar an Donkey Kong Country Returns (das heute auf Switch erscheint) haften blieb... obwohl sie das klassische Design von Miyamoto überschrieben haben.

Jetzt, für die nächste Generation, scheint Nintendo beschlossen zu haben, ihr ursprüngliches Maskottchen zurückzufordern, und es scheint eine kluge Entscheidung zu sein, den Look von Donkey in dem Blockbuster-Film zu verwenden, auch wenn sich viele Fans darüber beschweren. Vielleicht ist das ein Hinweis darauf, dass ein neues Spiel, das vollständig von den japanischen Studios innerhalb von Nintendo entwickelt wurde, auch für Switch 2 erscheinen wird? Vielleicht finden wir es im April heraus!