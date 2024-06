Donkey Kong Country Returns HD nimmt auch weniger als 10 GB auf Ihrer Nintendo Switch ein

HQ

Diese Woche tauchen einige Produktlisten für kommende Nintendo-Spiele auf, die während der letzten Direct angekündigt wurden. Wir haben bereits gesehen, dass The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom etwas mehr als 6 GB auf unserem internen Nintendo Switch-Speicher (oder unserer SD-Karte) beanspruchen wird, während Mario & Luigi: Brothership fast 10 GB Speicherplatz beanspruchen wird. Jetzt wissen wir, dass auch der nächste Donkey Kong diese Grenze nicht überschreiten wird.

Die Auflistung auf der Website von Nintendo Japan bestätigt, dass Donkey Kong Country Returns HD etwa 9 GB benötigen, was bedeutet, dass Sie allein auf dem Basisspeicher des ersten Standard-Nintendo Switch-Modells alle hier genannten Spiele herunterladen können und noch Platz für ein paar mehr haben. Nintendo überrascht immer wieder mit der technischen Qualität seiner Spiele und dem geringen Platzbedarf (The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nimmt etwas mehr als 18,3 GB ein), aber es ist gut zu wissen, dass die großen Titel, die für diese letzte Phase angekündigt wurden, auch mit zusätzlichem Speicherplatz problemlos genossen werden können.