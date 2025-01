Donkey Kong Country Returns HD ist etwas mehr als acht Gigabyte

HQ

Am Donnerstag ist der wohl beliebteste Primat der Welt wieder da, leider nicht in einem neuen Abenteuer, aber immerhin in einem überarbeiteten. Es handelt sich um den Wii-Klassiker Donkey Kong Country Returns aus dem Jahr 2010, der jetzt eine neue HD-Edition erhält, die diesen Donnerstag exklusiv für Switch Premiere feiert.

Wie groß ist dieses Abenteuer? Ist es an der Zeit, den Speicherplatz zu entleeren? Nun, das müssen Sie wahrscheinlich nicht, denn wie so viele andere Spiele, die von Nintendo selbst veröffentlicht wurden, scheint es gut optimiert zu sein. Im vergangenen Juni berichteten wir, dass es unter zehn Gigabyte waren, basierend auf Daten aus dem japanischen eShop, und jetzt bestätigt der US-amerikanische eShop, dass das Spiel immer noch bei bescheidenen 8,3 Gigabyte liegt und dass das alles auch für uns im Westen gilt.

Wir werden natürlich das mit Bananen gefüllte Festmahl rezensieren, das Donkey Kong Country Returns HD ist, verpassen Sie es nicht.