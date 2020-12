Donkey Kong Country 3 und vier weitere Spiele klettern ins Online-Abo der Nintendo Switch

You're watching Werben

Am 18. Dezember werden fünf Retrospiele in die Online-Bibliothek Nintendo Switch Online aufgenommen. Es handelt sich dabei um Donkey Kong Country 3: Dixie Kongs Double Trouble!, The Ignition Factor, Super Valis IV und Tuff E Nuff (allesamt SNES-Spiele), sowie um Nightshade vom NES. In einem zweiten Video zeigt euch Nintendo diese Spiele und einige Cheat-Codes für drei der alten SNES-Games, die noch diese Woche in die kostenpflichtige Abo-Mitgliedschaft der Switch aufgenommen werden.

