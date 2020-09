Donkey Kong Country 2, Picross und mehr für Nintendo Switch Online bestätigt

Heute erscheint Super Mario 3D All-Stars und in naher Zukunft erwarten uns bereits einige weitere nostalgischen Leckereien, doch Nintendo hat noch weitere Überraschungen für ihre Retro-Liebhaber. Das japanische Unternehmen bestätigte diese Woche, dass Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong Quest, Mario's Super Picross, The Peace Keepers und S.C.A.T .: Special Cybernetic Attack Team ab dem 23. September ein Teil der NES- und SNES-Sammlung von Nintendo Switch Online sein werden. Aktuell sind diese Games nur für den amerikanischen Markt bestätigt worden, möglicherweise gibt es also eine Änderung in Deutschland.

