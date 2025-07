Donkey Kong Bananza wurde ursprünglich für Nintendo Switch 1 entwickelt

HQ

Wir kennen Donkey Kong Bananza als drittes exklusives First-Party-Spiel von Nintendo Switch 2, nach Mario Kart World und Nintendo Switch 2 Welcome Tour. Dies war jedoch ursprünglich nicht der Fall, denn in einem kürzlichen Interview mit IGN verraten die Entwickler des 3D-Plattformers, dass er ursprünglich für Switch 1 -Systeme entwickelt wurde.

Produzent Kenta Motokura erklärt: "Dieses Spiel begann seinen Entwicklungszyklus ursprünglich auf der Nintendo Switch 1 und zu der Zeit verwendeten wir noch die Voxel-Technologie und dachten über viele verschiedene Ideen für Anwendungen nach. Aber als wir von der Entwicklung der Switch 2 erfuhren, wurde uns klar, dass diese Ideen und Technologien am besten auf Nintendo Switch 2 umgesetzt werden können."

Director Kazuya Takahashi führte dann folgendes aus: "Und als ich vorhin über die Bedeutung der Kontinuität der Zerstörung gesprochen habe, war das etwas, das wir ausbauen und mit dieser Art von Konzept auf Nintendo Switch 2 ein längeres kontinuierliches Spielerlebnis haben könnten. Dies ermöglichte es uns, eine wirklich extrem reiche Vielfalt an Materialien zu entwickeln und die Umgebung auf dieser neuen Hardware in sehr großem Maßstab zu verändern. Und wenn Zerstörung das Kern-Gameplay ist, war ein wirklich wichtiger Moment, den wir bewahren wollten, wenn ein Spieler auf einen Teil des Geländes schaut und denkt: "Kann ich das kaputt machen?" Denn das schafft eine sehr wichtige Überraschung, die einen großen Einfluss auf sie hat, und das war etwas, das am besten auf Switch 2 gemacht wurde."

Das Interessante daran ist, dass Takahashi auch ausdrücklich erklärt, dass die Rechenleistung und die erhöhte Leistung des Switch 2 nicht der Grund für den Plattformwechsel war, sondern auch die Vielfalt der neuen Mechaniken und Funktionen, die angeboten wurden.

Er erklärt: "Aber es ist nicht nur die Rechenleistung der Switch 2, die uns angezogen hat und uns einige interessante Möglichkeiten eröffnet hat. Es gab auch das Gerät selbst, das Dinge wie Maussteuerung bot, die man im Koop-Spiel für einen zweiten Spieler verwenden kann, um Paulines Stimmexplosionen zu steuern, oder DK Artist, einen Modus, in dem man eine große Anzahl von Voxeln formen kann."

Glaubst du, dass es die richtige Entscheidung war, Donkey Kong Bananza exklusiv für Switch 2 zu machen?