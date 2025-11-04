Donkey Kong Bananza verkauft 3,5 Millionen Einheiten in drei Monaten

HQ

Nintendo hat heute seine Finanzergebnisse für die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2026 vorgestellt und damit seine Prognosen für dieses Jahr nach oben aktualisiert, von der Prognose für den Verkauf von 15 Millionen Nintendo Switch 2-Konsolen auf 19 Millionen, und ein Großteil dieses Erfolgs ist auf die Spiele zurückzuführen, die sie bereits veröffentlicht haben und veröffentlichen wollen, sowohl als Erst- als auch Drittpartei. Und in diesem Katalog stechen derzeit zwei Titanen hervor: Mario Kart World (9,7 Millionen verkaufte Einheiten) und Donkey Kong Bananza, die große Wette für einen einzelnen Spieler.

Über Bananza hat Nintendo berichtet, dass es mit den 3,49 Millionen verkauften Exemplaren seit letztem Juli, als es veröffentlicht wurde, sehr zufrieden ist. In dieser Zeit wurde auch der DLC "DK Island & Emerald Rush" veröffentlicht, der ebenfalls erheblich zu den rein digitalen Verkäufen des Unternehmens beigetragen hat (d. h. digital veröffentlichte Spiele, herunterladbare Inhalte und Nintendo Switch Online-Abonnements), die 51,2 % des Gesamtumsatzes ausmachen.

Basierend auf den aktuellen Verkaufszahlen von Nintendo Switch 2 besitzen mehr als ein Drittel der Switch-Nutzer DK Bananza - gehörst du dazu? Und wenn du immer noch in das Abenteuer eingetaucht bist, schau dir unseren Leitfaden an, um 100 % des Spiels abzuschließen.