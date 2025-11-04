Gamereactor

  •   Deutsch

Einloggen
Gamereactor
News
Donkey Kong Bananza

Donkey Kong Bananza verkauft 3,5 Millionen Einheiten in drei Monaten

Ein guter Start, der das Unternehmen optimistisch stimmt.

HQ

Nintendo hat heute seine Finanzergebnisse für die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2026 vorgestellt und damit seine Prognosen für dieses Jahr nach oben aktualisiert, von der Prognose für den Verkauf von 15 Millionen Nintendo Switch 2-Konsolen auf 19 Millionen, und ein Großteil dieses Erfolgs ist auf die Spiele zurückzuführen, die sie bereits veröffentlicht haben und veröffentlichen wollen, sowohl als Erst- als auch Drittpartei. Und in diesem Katalog stechen derzeit zwei Titanen hervor: Mario Kart World (9,7 Millionen verkaufte Einheiten) und Donkey Kong Bananza, die große Wette für einen einzelnen Spieler.

Über Bananza hat Nintendo berichtet, dass es mit den 3,49 Millionen verkauften Exemplaren seit letztem Juli, als es veröffentlicht wurde, sehr zufrieden ist. In dieser Zeit wurde auch der DLC "DK Island & Emerald Rush" veröffentlicht, der ebenfalls erheblich zu den rein digitalen Verkäufen des Unternehmens beigetragen hat (d. h. digital veröffentlichte Spiele, herunterladbare Inhalte und Nintendo Switch Online-Abonnements), die 51,2 % des Gesamtumsatzes ausmachen.

Basierend auf den aktuellen Verkaufszahlen von Nintendo Switch 2 besitzen mehr als ein Drittel der Switch-Nutzer DK Bananza - gehörst du dazu? Und wenn du immer noch in das Abenteuer eingetaucht bist, schau dir unseren Leitfaden an, um 100 % des Spiels abzuschließen.

Donkey Kong Bananza

Ähnliche Texte

0
Donkey Kong BananzaScore

Donkey Kong Bananza
KRITIK. Von Ben Lyons

Nintendos nächstes großes 3D-Jump'n'Run-Projekt stellt den liebenswürdigen Affen in den Mittelpunkt eines Abenteuers mit vielen denkwürdigen Features, wenn auch ein paar Knicken...

0
Donkey Kong Bananza: Alle Bananen in Planet Core

Donkey Kong Bananza: Alle Bananen in Planet Core
GUIDE. Von David Caballero

Wo sind die kniffligsten Bananen in diesem Layer vor und nach dem Abspann? Wir haben uns mit den Unterschichten SL1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608 und 1609 befasst, um Ihnen alles darüber zu erzählen.



Lädt nächsten Inhalt