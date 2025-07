Donkey Kong Bananza mit acht Minuten Spielzeit

HQ

Das meiste, was ihr über das kommende Donkey Kong Bananza wissen müsst, haben wir euch bereits in einer umfangreichen Vorschau erzählt, die erst eine Woche alt ist. Aber es ist immer etwas Besonderes, das Gameplay zu sehen, und davon gibt es jede Menge in diesem neuen Übersichtstrailer, der die wichtigsten Dinge in etwas mehr als acht Minuten erklärt.

Es gibt jede Menge Zerstörung, massive Feinde, versteckte Geheimnisse, abwechslungsreiches Gameplay und eine Präsentation von Koop. Am 17. Juli ist es Zeit für die Premiere, schaut euch das Video unten an, um maximal vorbereitet zu sein, wenn es Zeit für Affen-Action ist.