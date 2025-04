Donkey Kong Bananza Hands-on-Eindrücke: DK trifft Minecraft in einem brutalen Jump'n'Run-Abenteuer

HQ

Obwohl Nintendo noch zögert, offiziell zu bestätigen, was wir wissen - dass es sich um den neuen Plattformer von EAD Tokyo und nicht um einen neuen 3D-Mario handelt - war es viel einfacher zu sagen, als ich gestern beim Premieren-Event in Paris mit dem Nintendo Switch 2-Launch-Titel (Fenster) saß. Man kann seine Wurzeln im Stil, im Rendering, in der Kamera, im Weltdesign sehen und fühlen... Es ist, als ob Mario Odyssey eine jahrelange transformative Operation durchlaufen hätte, um zu etwas viel Brutalerem und Vertikalerem zu werden. Etwas, das eher seinem alten Kumpel/Feind DK gehört.

Du siehst, Donkey Kong Bananza kombiniert traditionelle Plattform-Elemente mit Bergbau-Mechaniken. Man könnte es sogar mit Minecraft oder SteamWorld Dig vergleichen, aber natürlich mit der bemerkenswerten Persönlichkeit und den endlosen Ideen des oben genannten Entwicklerteams.

Und was bedeutet das? Das ist mehr als nur ein Herumspringen, man wird von Anfang an in das Spiel geworfen und konzentriert sich auf Zerstörung und Graben. Was ist zerstörbar, wie und wo kann ich tiefer graben, waren die Dinge, über die mich das Spiel nachdenken ließ, während ich durch die Umgebung stürmte und über den erneuerten Humor lachte.

Die 15-minütige Demo bestand aus zwei Abschnitten. Ein Tutorial-Intro in den Minen auf der Barreninsel, das ihr euch unten ansehen könnt...

... Und die Lagunenschicht, ein weiterer Bereich im weiteren Verlauf des Spiels, in dem du die Fähigkeit "Bummbombe" freischaltest. Wie ich es fertiggestellt habe, könnt ihr euch auch hier ansehen:

Wenn du, wie ich, versuchst, B für Sprung zu drücken, liegst du falsch. In gewisser Weise nimmt sich DKB eine Notiz aus dem Buch von Zelda: Breath of the Wild, da die Steuerung auf logische Weise vertikal abgebildet ist, so dass das obere X "Aufwärtsschlag" bedeutet, während B unten "Abwärtsschlag" bedeutet, mit A für Sprung und Y oder Joy-Con Shake für Schlagaktionen auf der gleichen Ebene. Dann können Sie A+B für den umwerfenden Dive Punch kombinieren, der die Verpackung des Spiels prominent illustriert.

Was sonst? R steht für Hand Slap, um Gegenstände in der Nähe in einem kreisförmigen Bereich zu sammeln, wobei ZR es dir ermöglicht, buchstäblich mit bloßen Händen Steine aus der Umgebung abzureißen. Dann kannst du die Umgebungsmaterialien untersuchen und sie mit dem Gyro herumwerfen, oder vielleicht ein Stück Land als Surfbrett verwenden, in Funky Kong-Manier. Und L? Nun, die Rede ist vom König der... Rhythmus, nicht wahr? Mit L machst du Musik, der du im Takt folgen kannst, und sie hilft dir, deinen Weg durch die Levels zu finden.

Das Spiel ist sehr rasant und fast alles scheint zerbrechlich zu sein. Apropos Notizen aus Zeldas Buch und von dem Team, das die geheime Jagd nach dem Endgame-Abschluss von Odyssey so unterhaltsam gemacht hat: Ich freue mich schon darauf, im fertigen Spiel verborgene Schätze zu entdecken. Diese Demo war eine Absichtserklärung, sich mit dem Gelände auseinanderzusetzen und zu versuchen, geheime Eingänge (oder Ausgänge) zu anderen Bereichen oder sogar Levels in einem mehrschichtigen Design zu finden, was mich unweigerlich an die Höhlen von Tears of the Kingdom erinnerte.

Ich finde es wirklich toll, dass sie die Bergbauseite der DK-Welt jenseits der typischen Loren-Level erkunden, da es sich erfrischend anfühlt, wenn es aus den offensichtlicheren Dschungel-Settings kommt, und diese ausnutzbare Facette aus der Geschichte des Charakters für neue Zwecke zu nutzen, ist der beste Ansatz für einen Reboot, wenn du mich fragst. Dies ist schließlich "weit von DK Island" entfernt, und jetzt suchen Sie nach goldenen Bananen oder, genauer gesagt, Banadium-Edelsteinen, die wie essbares Gold zu sein scheinen und wie Odyssey's Moons funktionieren.

Das bedeutet, dass du den Bereich nicht verlässt, wenn du einen sammelst. Im Video oben könnt ihr zum Beispiel sehen, wie ich 4 Goldene Bananen bekommen habe, bevor ich die Einführungsmine auf der Ingo-Insel verlassen habe. Anstelle von Mario-Münzen gräbst du dann natürlich Banadium-Chips als Währung aus, während du dir deinen Weg durch Wände, Böden und Decken bahnst, die wiederum bei Chip Exchange gegen mehr Bananen eingetauscht werden können.

Aber es gibt zwei frischere Dinge, die man auf der Collect-a-Tonne-Seite von Donkey Kong Bananza suchen sollte. Eines davon sind Fossilien (!), die unter der Prämisse absolut Sinn machen. Und das andere sind Kosmetika, die bei der Party aus Mario Odyssey wieder nicht fehlen durften. Um Letzteres zu bekommen, investierst du Ersteres im Style Shop.

Wir könnten auch sagen, dass der kleine lila Kumpel Odd Rock für DK das ist, was Cappy für Mario in seinem letzten 3D-Abenteuer war, aber glaubt mir, wenn ich sage, dass es abgesehen von den Markenzeichen des Studios ein Spiel ist, das sich anders spielt, wenn man sich die Demo ansieht, und das andere Dinge vorschlägt.

Ein weiterer unvermeidlicher Vergleich, den jeder anstellt, und das seit der Enthüllung des neuen DK-Designs sowohl im Film als auch im Kart-Spiel, war der mit den Rare-Spielen. Und für alle, die immer noch denken, dass das japanische Nintendo die DKC-Saga hasst, würde ich genau das Gegenteil sagen: Sie respektieren, anerkennen und begrüßen diese Ära, von Side-Scrolling-Tributen bis hin zu lebensrettenden roten Ballons, ganz zu schweigen von Minenarbeitern, die wie Diddy aussehen, oder explodierenden Fässern.

Mechanisch möchte ich sehen, wie sich der Kampf und die Fortbewegung mit neuen Kletter- und Grabfähigkeiten weiterentwickeln, denn die Welten, die im Trailer gezeigt werden, die über das hinausgehen, was ich gespielt habe, haben mich begeistert. Erzählerisch, wenn es das ist, wofür du hier bist, wurde mir versprochen, bei der Veranstaltung "wiederkehrende Freunde" zu haben, also werden wir sehen, welche urkomische Geschichte sich die Jungs, die Bowser und Peach fast geheiratet hätten, als nächstes ausgedacht haben. Ich könnte sagen, dass die 7-8 Bösewichte, die im Trailer gezeigt werden, sich wie die Broodals in diesem Spiel verhalten werden, aber ich habe auch gesagt, dass ich nicht mehr vergleichen würde.

Wenn Mario Kart World das meiste Spiel war, das ich in Gesellschaft einer Switch 2 in Paris hatte, dann bedeutete Donkey Kong Bananza dasselbe für den Einzelspieler. Ich lächelte, tanzte zu seinen Dschungelbeats, fühlte mich zerstörerisch und brutal wie eine pelzige Abrissbirne. Ein mutiger Reboot-Schritt, auf den Nintendo mit seinem Universal-Film- und Themenpark-Deal hingearbeitet hat, aber damit er wirklich erfolgreich ist, muss das Spiel selbst liefern. Diesen Juli muss es den minderwertigen Charakter-Appeal mit reinem, echtem Spaß ausgleichen.