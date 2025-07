Donkey Kong Bananza führt die Verkaufscharts in Großbritannien an, fällt aber deutlich hinter Super Mario Odyssey zurück

HQ

Wenn man bedenkt, dass es sich effektiv um den großen Konsolen-Launch-Titel für die Nintendo Switch 2 handelt, könnte man erwarten, dass Donkey Kong Bananza aus den Regalen fliegt und alle möglichen Rekorde aufstellt, wie es die Hardware selbst getan hat. In Großbritannien war dies jedoch bisher nicht ganz der Fall, da sich das Spiel zwar gut verkauft hat, aber keinen titanischen Start hatte.

LautChristopher Dring von The Game Business hat DK Bananza einen starken Start hingelegt, der es an die Spitze der physischen Verkaufscharts in Großbritannien gebracht hat. Es lief gut genug, um das Dreifache der Verkäufe von Donkey Country: Tropical Freeze auf dem Switch 1 zu erzielen, aber es verkaufte sich nur etwa halb so gut wie Super Mario Odyssey vor Jahren.

Jetzt denkst du vielleicht, dass die physische Version nicht annähernd so beliebt ist wie vor Jahren, und während das auf PlayStation und Xbox der Fall ist, merkt Dring an, dass es "auf der Switch nicht so sehr der Fall ist. Ein bisschen mehr", was bedeutet, dass die Balance nicht annähernd so steil ist wie anderswo. Außerdem denkst du vielleicht, dass die Tatsache, dass Switch 2 relativ neu ist, einen Einfluss haben würde, aber das unterscheidet sich nicht wesentlich von Odyssey, das einige Monate nach der Ankunft der Switch 1 eingeführt wurde.

Zugegeben, es sollte immer noch als Gewinn und großer Start für DK angesehen werden, da sich das Spiel zweifellos im Laufe der Monate weiter verkaufen und wachsen wird, zumal Mundpropaganda die Verkäufe auf eine Weise ankurbelt, die Mario-Spiele in der Regel nicht benötigen.

Hast du schon DK Bananza gespielt? Wenn nicht, kannst du unsere Rezension hier und unseren Leitfaden, um alle Banandium-Edelsteine zu finden hier lesen.