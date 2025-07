Donkey Kong Bananza Entwickler geben Leistungsprobleme zu

HQ

Nintendos brandneue Konsole wird bereits in Donkey Kongs neuestem Film an ihre Grenzen gebracht, und wenn Sie auf eine grundsolide Framerate gehofft haben - nun, sollten Sie diese Erwartungen vielleicht senken. Voxel-Jonglieren hat seinen Preis, vor allem, wenn wie in Bananza so ziemlich die gesamte Welt zerstörbar ist. Das ist etwas, dessen sich Game Director Kazuya Takahashi voll und ganz bewusst ist, und in einem Interview mit La Vanguardia erklärt er genau, was vor sich geht.

"Wir haben bewusst Effekte wie Hit-Stop und Zeitlupe eingesetzt, um die Auswirkungen zu betonen. Zweitens, weil wir die Voxel-Technologie verwenden, gibt es Zeiten, in denen es zu großen Veränderungen und Zerstörungen in der Umwelt kommt."

Er fährt fort, dass die Framerate größtenteils stabil ist, aber dass es in intensiven Momenten zu einer Verlangsamung kommen kann - ein bewusster Kompromiss, da das Team beschlossen hat, Spaß über rohe Leistung zu stellen.

"Wir sind uns bewusst, dass die Leistung zu diesen Zeiten leicht sinken kann. Aber wie du sagst, ist das Spiel insgesamt flüssig, und an den Punkten, an denen es zu großen Änderungen kommt, haben wir Spaß und Spielbarkeit in den Vordergrund gestellt."

Es ist ehrlich gesagt ein bisschen überraschend - Nintendo ist normalerweise der Goldstandard, wenn es darum geht, den letzten Tropfen Leistung aus ihrer Hardware herauszuholen, insbesondere bei First-Party-Titeln. Und die Tatsache, dass dies auf brandneuer Hardware geschieht, macht es noch mehr aufsehenerregend. Vielleicht hätte Nintendo etwas mehr Saft in die Switch 2 packen sollen?

Was denkst du? Flüssige Framerate oder chaotischer Spaß - was würdest du wählen? Und was hältst du davon, dass die Switch 2 bereits an ihre Grenzen stößt?