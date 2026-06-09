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      Donkey Kong Bananza
      Highlight: SGF 2026-Berichterstattung

      Donkey Kong Bananza DLC kündigt eine Zusammenarbeit mit Super Mario an, allerdings nur für eine begrenzte Zeit

      Wenn du jetzt den Donkey Kong Bananza DLC besitzt, hast du eine Ausrede, ihn erneut zu starten.

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      Nintendo hat für Abonnenten der Nintendo Switch Online etwas Neues angekündigt: die DK Challenges, eine Reihe von Minispielen, die auf den klassischen Switch-1-Spielen basieren, die in der Bibliothek des Klassikers verfügbar sind (oder Donkey Kong Bananza, falls man sie bereits besitzt).

      Gleichzeitig kündigte Nintendo eine neue Zusammenarbeit für den Donkey Kong Bananza DLC DK Island & Emerald Rush an, die letzten September erschienen ist, aber angesichts seines Preises eher unbedeutend war... Wenn du es jedoch besitzt, hast du jetzt einen Grund, es erneut zu starten, denn heute startet eine zeitlich begrenzte Zusammenarbeit mit Super Mario. Auf DK Island findest du spezielle Super-Mario-Blöcke, Münzen und andere Elemente sowie Mario- und Luigi-Outfits für DK und Pauline

      Aber sei vorsichtig, denn es wird auch nur eine zeitlich begrenzte Zusammenarbeit sein... In vier Wellen. Danach (wie bei allen anderen Donkey Kong Bananza DLC-Limited-Time-Events werden alle Super-Mario-Elemente verschwinden.


      • Welle 1: 9. Juni bis 30. Juni

      • Welle 2: 14. Juli bis 21. Juli

      • Welle 3: 4. August bis 11. August

      • Welle 4: 25. August bis 1. September

      Donkey Kong Bananza

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