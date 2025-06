Donkey Kong Bananza Direct erklärt Paulines Beteiligung und zeigt DKs viele Fähigkeiten

HQ

Die Donkey Kong Bananza Direct ist gerade zu Ende gegangen und hat ein Spiel ins Rampenlicht gerückt, das wirklich bemerkenswert zu sein scheint. Das Projekt, das bei seiner Debüt am 17. Juli exklusivSwitch 2 sein wird, wird ein absoluter Leckerbissen für Fans von abwechslungsreichem und komplexem Gameplay sein und die Grenzen des 3D-Plattformspiels wirklich erweitern. Da dies der Fall war, hat sich der Direct auf die verschiedenen Fähigkeiten und Moves konzentriert, die DK zur Verfügung stehen werden, während er auch ein wenig in die Geschichte und Erzählung eingetaucht ist.

Für diejenigen, die sich fragen, was der Sinn von DK Bananza ist, besteht das Ziel im Wesentlichen darin, den populären Affen zu bemannen und ihn immer tiefer in den Kern des Planeten zu führen, um zu versuchen, die Void Company zu stoppen, angeführt von den ruchlosen Void Kong und seinen Lakaien Grumpy Kong und Poppy Kong. Sie haben die verschiedenen Unterebenen des Planeten übernommen und das Ziel ist es, tiefer einzutauchen, die Ebenen aus ihrem Griff zu befreien und dabei eine junge Pauline zu beschützen, die sich mit DK verbündet hat. Oh, und wo kommt Pauline her, fragt ihr? Sie beginnt die Geschichte als ein Fels namens Oddrock, der bald zerschmettert wird, um den talentierten Singvogel zu enthüllen.

In diesem Sinne erkundest du die verschiedenen Levels mit DKs umfangreichen Fähigkeiten, darunter Schlagen, Springen, Freiklettern und sogar eine Reihe spezifischerer Bewegungen. Welche das sind, sehen Sie unten:



Dive Punch - ein Diving Punch Angriff, der durch Fels schlagen kann



Roll Forward - eine Vorwärtsrolle, die mit anderen Bewegungen kombiniert werden kann, um eine größere Distanz zu erzielen



Hand Slap - eine Bodenschlagtechnik, die Gold zertrümmern und sogar als Sonar fungieren kann, um Sammlerstücke und Gegenstände in der Nähe aufzudecken



Tear Off - eine Greiftechnik, um Stein zu entfernen und dann mit Swing and Throw und anderen für zusätzliche Angriffe zu kombinieren



Werfen - abgerissenen Stein schleudern



Swing - benutze abgerissenen Stein als Waffe



Chunk Jump - nutze abgerissenen Fels, um einen Doppelsprung zu erzeugen



Turf Surf - verwende abgerissenen Stein, um wie auf einem Surfbrett durch die Umgebung zu gleiten



Make Music - Pauline singt, um Ketten und andere Hindernisse zu bringen, die von der Void Company aufgestellt wurden



Außerdem kann DK gesammelte Bananenergy verwenden, um sich in mächtige Bananza Kräfte zu verwandeln. Wir haben ein paar davon in Aktion gesehen:



Kong Bananza - eine kraftvollere und aggressivere Version des Basis-Kong



Zebra Bananza - Verwandle dich in ein Zebra, das mit hoher Geschwindigkeit vorwärts stürmen kann



Verwandle dich in einen Strauß, um zu fliegen, zu gleiten und Aufwinde zu nutzen, um neue Höhen zu erreichen



Darüber hinaus haben uns die Direct eingeführt, wie Banadium Gems und Chips, Gold und Fossils funktionieren, die jeweils aus verschiedenen Gründen in Geschäften konsumiert werden können. Wir bekamen eine Fülle von Bossen und Gegnertypen zu sehen, eine Handvoll der Unterlevel, die mit Eelevators durchquert werden können, und vieles mehr.

Schaut euch unten ein paar neue Gameplays an, bevor Donkey Kong Bananza am Switch 2 am 17. Juli erscheint.