Donkey Kong Bananza: Alle Bananen in Tempest Layer

Bevor Sie sich in diesen Leitfaden vertiefen, denken Sie daran, dass er nur einem bestimmten Layer gewidmet ist. Wenn Sie lieber auf allgemeine Tipps und Tricks zum Sammeln von Bananen zugreifen möchten oder eine Zusammenstellung aller Anleitungen für die verschiedenen Layers suchen, sollten Sie diesen Link besuchen: Donkey Kong Bananza: Leitfaden zum Sammeln aller 777 Banandium-Edelsteine.

Denken Sie auch daran, dass der Name jeder Banane bereits als Hinweis darauf dient, was wir getan haben, um sie zu bekommen, was Ihnen zusammen mit dem Vergleich unserer vollständigen Karte mit Ihrer sehr helfen kann. Und wenn Ihnen ein Edelstein fehlt, teilen Sie uns die Nummer in den Kommentaren mit und wir sagen Ihnen, wie Sie ihn bekommen.

Was für ein Kontrast Tempest Layer ist! Da es von Resort Layer kommt, ist es klar, dass die Entwickler eine schöne Abwechslung in Bezug auf Tempo, Setting und Mechanik wollten. Von gemütlichen Spaziergängen bis hin zu ständigen Gefahren (obwohl es sich eigentlich um ein Spa handelt), von Sonnenschein bis Donner und Blitz (und Regen) und von Regenbogenfelsen (obwohl es auch hier welche gibt) bis hin zur vierten Spezialkraft und der zerstörerischsten/stressreduzierendsten / spaßigsten des ganzen Spiels: der Elephant Bananza.

Das Tragen des süßesten Regenmantels im Spiel schützt dich nicht vor Blitzeinschlägen...

Alle Bananen in Tempest Layer und wo man sie findet

Mrs. Elephant Elder ist nicht nur ein Top-DJ wie jeder andere, sondern betreibt auch dieses Layer 's Spa. Daher wird beim zweiten Besuch die Bananza-Probe: Elefanten-Auditorium freigeschaltet, eine der am meisten verdrehten Herausforderungen nach dem Spiel.

Insgesamt: 70 Bananen

Schicht SL900: Bananen 1-24

Schicht SL901: Bananen 25-33

Schicht SL902: Bananen 34-70

Unterstrichen : neue Bananen, die nach dem Ende des Spiels hinzugefügt wurden.



In den Sturm gestürmt!

In die Lüfte gehoben

Versteckt vom Tornado

Hoch hinaus verstecken

Mit einer Rakete über Lava

Hinter Lava lauert

Mit einer Rakete durch Lava

Geheimer Snack des Elefantenältesten

Der Tempest Growtone

Der hungrige Sturm Growtone

Der gesättigte Sturm Growtone

Regennasses Roughhousing

Höhlenartige Korridore

Tour durch die Tunnel

Die geheime Lavatasche

Salzige Prognose geklärt

Intelligente Absaugung, um den Schlupf zu überspringen

Glühende Prognose gelöscht

Intelligente Absaugung, um den Weg zu erhellen

Goldene Prognose gelöscht

Intelligente Absaugung, um eine Brücke zu bauen

Intelligente Absaugung, um das Eis zu leiten

Prognose des Elefantenältesten bereinigt

Tempest-Chipbörse

Besiege Sinister Polterschwinge!

Kampf: Revolving-Ring-Rumble

Ungestört von Wühlern

Kampf: Eisen-Inferno-Imbroglio

Sicher vor verbrühenden Duschen

Lavabad in der heißen Dusche

Heiße Plattformen

Ein heißes Geheimnis

Rösten im Drehen

Besiege Sinister Polterschwinge! Wieder!

Spott hinter dem Zapfhahn

Ein Blick auf das Zip-Line Valley

Mit der Spritze durch das Tal

Zips, Hops und Swaps

Tempest Smashin' Stats

Über der Sauna sitzen

Tempest Versteckspiel

Crankys Sturm-Tirade

Shifty Smash: Sengende Sauna

Genießen Sie die stürmische Landschaft

Schlacht: Begegnung mit dem Aufzug

Gefangen in der Elefantenschnauze

Heiße Lava einatmen

Shifty Smash: Treppen im Sturm

Die Lavastraße überqueren

Auf der Lavastraße

Ende der Lavastraße

Sengende, schockierende Gerüste

Sicher unter Schutz

Banane im Schlammbad

Unter den felsigen Elefanten

Schlacht: Bodenverschlingender Ruhm

Tempest Fragmentone Wiederherstellung

Restaurierung von Tempest Fragmentone

Secret by the Shelter

Kampf: Schlage zu wie der Blitz

Auf halbem Weg zum Bahnhof

Kampf: Seilrutschen-Zonen

Verborgen im Himmel

Schlüpfen Sie an den Scharfschützen vorbei

Scharfschützenfreier sicherer Ort

Kämpfe dich durch die Scharfschützen

Versunken im Pool

Shifty Smash: Stürmischer Himmel

In einer schwimmenden Pfütze

Auf dem Dach des Sturmbahnhofs



Die Bananenkarte von Tempest Layer in Donkey Kong Bananza. Zum Vergrößern anklicken.

