Donkey Kong Bananza: Alle Bananen in Forest Layer

Bevor Sie sich in diesen Leitfaden vertiefen, denken Sie daran, dass er nur einem bestimmten Layer gewidmet ist, dem Begriff, der verwendet wird, um sich auf die "Welten" innerhalb von Donkey Kong Bananza zu beziehen. Wenn Sie lieber auf allgemeine Tipps und Tricks zum Sammeln von Bananen zugreifen möchten oder eine Zusammenstellung aller Anleitungen für die verschiedenen Layers wünschen, empfehlen wir Ihnen, diesen Link zu besuchen: Donkey Kong Bananza: Leitfaden zum Sammeln aller 777 Banandium-Edelsteine.

Obwohl DK sich zu Hause fühlt, macht das Forest die Dinge für unsere Helden etwas komplizierter oder eher dornig. Das Layer beginnt vielversprechend zu sein, wenn es um die originelleren Plattformmechaniken geht, die in der zweiten Hälfte des Spiels zu sehen sind, insbesondere mit der Idee der Samen, die man gegen hölzernes Gelände (oder Feinde!) wirft, um einen Rankenpfad für sich selbst zu schaffen. Es ist auch die Heimat der Elder Ostrich, der dritten (oder zweiten, wenn du von The Divide zu Freezer Layer gegangen bist) Bananza Kraft, die du freischaltest und die dir hilft, dich in die Lüfte zu erheben und über Klippen zu fliegen. Denn mit dem Zebra läuft man natürlich schon auf Hochtouren.

Man muss die straußenförmigen Zäune lieben...

Alle Bananen in Forest Layer und wo man sie findet

Mit nur vier Banandium Gems weniger als Freezer Layer und einer kompakteren Karte ist die Dichte an Herausforderungen und Aktivitäten im Wald höher: Er lässt dich nicht atmen, und er tut es absichtlich. Wie seine Schwester Layer werden die 9 Bananen, die in der Nachspiel hinzugefügt werden, von der Elder in das Strauß-Auditorium gelegt, eine der spaßigsten der fünf Proben, die du nach dem Ende des Spiels ausprobieren musst, um deine Beherrschung der Bananzas zu beweisen und Pauline ihre Stimme zu trainieren.

Insgesamt: 83 Bananen

Unterschicht SL600: Bananen 1-48

Unterschicht SL601: Bananen 49-72

Unterschicht SL602: Bananen 73-83

Unterstrichen : neue Bananen, die nach dem Ende des Spiels hinzugefügt wurden.



Verzweigt in die Waldschicht!

Schlacht: Dornenwald-Niederlage

Blick von der Featherfall Isle

Dort, wo sich Äste kreuzen

Verschiebung über dem Wald

Unter der Federfall-Insel

Kampf: Samen zum Erfolg

Der Strauß-Rücken-Snack

Verzweigung über die Ebenen

Ins Bellhop Burb gehüpft!

Sprengen durch Brombeersträucher

Rückseite der Brombeersträucher

Besiege die Brombeeren

Vogelperspektive auf Bellhop Burb

Forest Smashin' Stats

Gefunden im Straußenschwarm

Unter dem Bellhop Burb

Schlacht: Ekliger Hof

Im Schlamm versumpft

Winzige Insel in den Feuchtgebieten

Shifty Smash: Den Ast überqueren

Crankys Wald-Tirade

Hinter dem großen Baum

Schlafen im Big Tree

Schimmernder Himmel

Einchecken im Eggshell Hotel

Auf dem Dach des Eggshell Hotels

Lounge Loft und Found

Abhängen in der Lounge

Präsent am Pool

Geheimer Zimmerservice

Die Szenerie erobern

Wand, die du essen kannst

Keller mit Eierboden

Einbruch mit Eierboden

Ein Schmerz im Nacken

Versteckt in Thorn Hollow

Versiegelt in Dornhöhle

Fliegender Start!

Hübsches Ding, das sich in einem Vogelkäfig putzt

Sizzle-Wing Circus überlebt!

Dem Feuer und den Lasern ausgesetzt

Den niedrigen Weg gehen

Begrenzt durch den Hüpfburg-Park!

Ein Blick auf den Gipfel

Köcheln im Lavateich

Den Turm der Turbulenzen gekrönt!

Börse für Waldhackschnitzel

Im Stumpf stecken geblieben

Absturz in die Mossplume-Sümpfe!

Geheimnis im Sumpf

Shifty Smash: Vereiteln Sie die Dornen

Unter der beweglichen Plattform

Durch den Himmel fliegen

Durch den Weltraum schweben

Gleiten durch die Lüfte

In Rubbery Roost gehüpft!

Kampf: Hüpfende Bisse

Unter dem Bounce

Hüpfen an die Spitze

Versteckspiel im Wald

Shifty Smash: Gummiartiger Schlafplatz

Ein Blick auf den Mossplume Marsh

Hängen im Nebengebäude

Hüpfendes Ballett

Hüpfender Bravado

Hüpf-Barrieren

Unter der Gummisäule

Jenseits von Rubbery Roost

Kampf: Drei über den Abgrund

Wiederherstellung von Fragmentone in der Gesamtstruktur

Wiederherstellung des Waldes Fragmentone

Watete in das Bramblenest Bog!

Schatz der Extraklasse

Bananenballons aus der Baumgrube

Versteckt hinter dem Baum

Der Wald Growtone

Der hungrige Wald Growtone

Der gesättigte Wald Growtone

Schillernde Straußen-Kopfbedeckung

Schlacht: Aufwind-Aufruhr

Verschachtelt in den Wurzeln

Eingeschlafen in einem dornigen Nest



Die Bananenkarte von Forest Layer in Donkey Kong Bananza. Zum Vergrößern anklicken.

Denken Sie daran, dass der Name jeder Banane Ihnen einen Hinweis darauf gibt, was wir getan haben, um sie zu bekommen, und dass Sie auf der Karte fast alle fehlenden sehen können, indem Sie sie mit Ihrer vergleichen. Aber wenn Sie Probleme mit einer bestimmten Herausforderung, einem Spiel oder einer bestimmten Anzahl haben, lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen und wir sagen Ihnen, wie es geht.