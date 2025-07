Donkey Kong Bananza: Alle Bananen in der verbotenen Schicht

HQ

Bevor Sie sich mit diesem Leitfaden befassen, denken Sie daran, dass der Fokus auf einem einzelnen Layer liegt. Wenn du auf der Suche nach allgemeinen Tipps und Tricks oder dem Index aller Guides bist, nimm einen Eelevator zu diesem zentralen Guide, um alle 777 Bananen zu bekommen.

Denken Sie auch daran, dass der Name jedes Banandium Gem Ihnen Hinweise gibt, wie Sie ihn erhalten, und der Vergleich Ihrer Karte mit unserer unten kann hilfreich sein. Du weißt immer noch nicht, wie du eine bestimmte Banane bekommst? Nennen Sie uns die Nummer in den Kommentaren und wir helfen Ihnen.

Der Forbidden Layer ist die letzte besondere Station vor dem Planetenkern, der "großen Enthüllung" (nennen wir es einen Spoiler) und der letzten Schlacht. Als solches führt es eine der überwältigendsten Mechaniken in ganz Donkey Kong Bananza ein. Das Spiel deutete bereits etwas in dieser Richtung mit Antrieben oder Regenbogenbrücken erzeugenden Haien an, aber in dieser Schicht, in den Bereichen, die Securitone aktiviert, kann man jedes Stück Material oder Gelände aufheben, es in jede Richtung werfen und beobachten, wie es einen neuen Weg hinter sich lässt. Es ist großartig.

DK und ̶L̶a̶d̶y̶ Pauline rennen über den Weg, den sie gerade erstellt haben, und ignorieren die anfliegende Scharfschützenrakete.

Alle Bananen in Forbidden Layer und wo man sie findet

Die zusätzliche Banane nach dem Spiel wird dir von Grumpy gegeben, sobald du dich-weißt-schon-wen besiegt und dich-weißt-schon-was enthüllt hast. Ansonsten geht es darum, die sich verändernden Materialien zu verstehen und mit der Bahnmechanik zu experimentieren. Los geht es:

Insgesamt: 25 Bananen

Schicht SL1500: Bananen 1-25

Unterstrichen : neue Bananen, die nach dem Ende des Spiels hinzugefügt wurden.



Geschrubbter Mucke-Muck!

Geheimnis im Schacht

Durchnässte erste Schritte

Schnelles Seitwärts-Shuffle

Kein Schwimmen, kein Ausrutschen

Schlacht: Nighty Night, Nemesis

Pitchen für die Passage

Vorbei an der schlurfenden Decke

Unter, oben und innen

Kampf: Geschmiedeter Weg nach oben

Überfahrt zur Einsamen Insel

Gefährliche Passage

Crankys verbotene Tirade

Halbwegs gemischt

Luftballons im Shuffle

Den Shuffle überlebt

Unwillkommen am Go-No-Further Gate!

Kampf: Schlurfende Wände

Verbotene Zertrümmerungswerte

Passage durch Lava

Schlurfender Aufstieg

Hinter dem Shuffle

Oben auf dem Shuffle

Ein Geschenk von Grumpy

Verbotener Chiptausch



Die Bananenkarte von Forbidden Layer in Donkey Kong Bananza. Zum Vergrößern anklicken.

