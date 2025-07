Donkey Kong Bananza: Alle Bananen in der Lagunenschicht

HQ

Bevor wir beginnen, bitte beachten , dass sich dieser Leitfaden ausschließlich auf eine einzige Schicht konzentriert, was die Bezeichnung für die "Welten" innerhalb von Donkey Kong Bananza ist. Wenn du nach allgemeinen Tipps und Tricks zum Sammeln von Bananen oder einem Index mit Links zu allen Führern für alle Schichten suchen, kannst du Donkey Kong Bananza: Leitfaden zum Sammeln aller 777 Bananium-Edelsteine besuchen.

Im Gegensatz zur ersten Schicht, Ingot‑Insel-Untergrund, das von mickrigen 3 Bananen auf insgesamt 36 geht, fügt das erfrischende Lagunenschicht "nur" nach dem ersten Besuch weitere 13 Bananen hinzu. Das Interessanteste an diesem Layer ist jedoch, dass die Fractones in diesem ersten Zug noch keine Item-Shops im Layer eröffnet haben, was die Suche nach Bananen und Fossilien vor dem Abspann weiter erschwert. Wenn dir das passiert, kannst du in unserem oben verlinkten allgemeinen Leitfaden herausfinden, wie du Karten der verbleibenden Schätze bekommst, ohne Goldnuggets auszugeben (weil du im Grunde keinen Ort dafür hast).

Alle Bananen in der Lagunenschicht und wo man sie findet

Nach dieser Einführung tauchen wir in die drei Unterschichten dieses wunderschönen Ortes ein, an dem sich das Elder Kong befindet.

Insgesamt: 56 Bananen

Unterschicht SL100: Bananen 1-25

Unterschicht SL101: Bananen 26-50

Unterschicht SL102: Bananen 51-56

In Grün: neue Bananen, die nach dem Ende des Spiels hinzugefügt werden.



First Crockoid Cracked!

Cave by the Cape

Lagoon Smashin' Stats

Bathing Banana

Shifty Smash: Beyond the Wall

Battle: Stoney, Grassy Goons

A Nook behind Concrete

Battle: Both Sides of the Bridge

Smash through the Floor

Cranky's Lagoon Rant

A Real Mouthful

Rest Stop on Roof Road

Hidden on Roof Road

At the End of Roof Road

Lakeside Low Road

Battle: Swarms among the Pillars

Follow the Voided Terrain

Fishin' for Bananas

Rise and Rinse

Placed in a Pipe

Shifty Smash: Atop the Pipes

Battle: Wings and the Wobbly Disc

Beyond the Cloudy Platforms

Blasting for the Banana

Lagoon Chip Exchange

Landed in Salvager's Landing!

Shifty Smash: A Wall Hanging in Air

On the Ceiling of the Floor

Over the Thorny Path

Into the Thorny Nook

Through the Thorny Walls

The Salvager's Stash

Battle: Concrete-Wall Clash

Up, Over, and Across

Within the Fast-Growing Grass

Hangin' on Orangu-Hang Highway!

Concrete Wall on the Moving Floor

Outskirts of the Fishing Village

Crossed to the Kong Elder's Court!

The Ship Stern's Snack

Past the First Scrappin' Ground

Lure and Destroy!

Past the Second Scrappin' Ground

Lift and Destroy!

Past the Third Scrappin' Ground

Wallop and Destroy!

Past the Fourth Scrappin' Ground

Launch and Destroy!

Bounce and Destroy!

Past the Fifth Scrappin' Ground

Dipped into Chimpy Channel!

Pop and Destroy

Atop the Concrete Roof

Hung from the Ceiling

Shipwrecked Treasure

Lagoon Hide-and-Seek



Abgesehen von der Präsenz von kommerzielleren Fractones besteht die große Änderung in der Lagunenschicht nach dem Abspann darin, dass du dein Glück in der ersten Bananza Trial versuchen kannst. Wir erklären in einem entsprechenden Eintrag, worum es geht, aber wie man aus der Liste ersehen kann, addiert er sich nach erfolgreichem Abschluss zu dem Gesamtzähler auf zehn neue Banandium Gems.

[Im Aufbau...]