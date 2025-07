Donkey Kong Bananza: Alle Bananen in der Festschicht

HQ

Bevor wir beginnen, eine Erinnerung daran, dass dies ein Leitfaden ist, der ausschließlich einem einzelnen Layer gewidmet ist, wie die "Welten" von Donkey Kong Bananza genannt werden. Wenn Sie allgemeine Tipps und Tricks zum Finden von Bananen oder einen Hub für den Zugriff auf alle Guides für alle Layers wünschen, schauen Sie sich Donkey Kong Bananza an: Leitfaden zum Sammeln aller 777 Banandium-Edelsteine.

Beachten Sie auch, dass die Namen der Banandium Gems in der Liste unten bereits einen Hinweis darauf geben, wie Sie sie erhalten können. Vergleichen Sie Ihre Karte mit unserer vollständigen Karte und wenn Sie eine vermissen, teilen Sie uns dies in den Kommentaren mit und wir sagen Ihnen, wie Sie sie bekommen können.

"Rotz, Salz und grelle Farben, igitt!" Das ist wahrscheinlich das erste, was Sie sagen werden, wenn Sie zu Feast Layer kommen - wie können sie über Essen sprechen, wenn alles mit Schleim bedeckt ist? Und war ich nicht schon bei Planet Core angelangt? Nun, nein. So riskant ist das neueste große Layer von Donkey Kong Bananza, mit einer weiteren Schar von Banandium Gems zu finden, einem gigantischen Burger zum Zubereiten und einem neuen Auflösungsmechaniker. Waschen Sie sich die Hände und kommen wir zur Sache.

Schau DK, alles, was der Schleim berührt, ist unser Reich

Alle Bananen in Feast Layer und wo man sie findet

In diesem Themen- und Vergnügungspark dreht sich alles darum, die Schalter, die den großen Bananenburger zubereiten, von Schleim und Void Verderbnis zu befreien. Natürlich gibt es ein Haus des Schreckens, eine Achterbahn... und eine Kostüm-Challenge für die Zeit nach dem Spiel.

Insgesamt: 69 Bananen

Unterschicht SL1400: Bananen 1-3

Unterschicht SL1401: Bananen 4-30

Unterstrichen : neue Bananen, die nach dem Ende des Spiels hinzugefügt wurden.



Freier Fall auf die Festschicht!

Ein schleimiger Leckerbissen

Zerstört von Freestyle Bananzas

Rasante Freestyle-Bananzas

Lost and Found unter dem Gebäude

Kampf: Hüpfende Prügel

Naschen aus dem Lager

Eine Banane unter Freunden

Schlacht: Wallopoide Kriegsführung

Eine mit Limonade angereicherte Banane

Das Fest Growtone

Das hungrige Festmahl Growtone

Das satte Fest Growtone

Ein geheimer salziger Snack

Das Salz schleudern

Den Dreck schmelzen

Gedämpfte und gesalzene Banane

In Rosthöhe

»Rund um die Reibe!

Durch die zerfleischenden Wände

Eine Wand ganz allein

Einstürzende zerstörerische Wände

Hoch hinaus in einem Sky Container

Swingen durch Kingly Swings!

Reinigung des Sodaauslaufs

Battle: Muck on Parade

Shifty Smash: Über dem Ölsee

Feast Smashin' Stats

Meister des Fest-Quiz

Feast Fragmentone Wiederherstellung

Feast Fragmentone Restaurierung

Banane an einem fettigen Fluss

Zentrum des Ölstroms

Schlacht: Minenwagen-Dreck

Braten im Ferocious Fryhouse!

Schlemmen Sie Verstecken

Roarcoaster Raststätte

Hinter einem tosenden Wasserfall

Ein brüllender Abgang

Die Werke entrümpeln

Pommes an der Seite

Die Belohnung des Kanalinspektors

Treiben auf einer Royal Oil Cruise!

Die letzte Station des Salzes

Den Löwenanteil essen

Shifty Smash: Riesiges Monument

Die Gefahr verdoppelt sich

Kampf: Labyrinth-Schleicher

Dreifach bewachte Banane

Shifty Smash: Aus der Box

Nach oben durch die Schicht aus Dreck

Unter das Patty gefaltet

Bestellen Sie beim Banana Burger!

Unter der Mähne des Löwen

Ein Snack mit Aussicht

Krönung des Monarchen

Fest-Chip-Austausch

Mist die Katzenkratzküche kaputt!

Kampf: Ducken Sie sich vor der Dreckswand

In der Gosse stecken geblieben

Crankys Fest-Tirade

Durch den Rost gesehen

Das private Versteck des Mucks

Widerstehe der Flut der Mauern

Hoch von einer Wand abprallen

Schlag zurück gegen die Mauern

Schmelzen Sie durch die Metallbrücke

Im Dreck stecken geblieben

Geschmückt mit passender Kleidung



Die Bananenkarte von Feast Layer in Donkey Kong Bananza. Zum Vergrößern anklicken.

So bekommst du den ersten Banandium-Edelstein in Feast Layer

Komm schon, gesteh es, du bist hierher gekommen, indem du " where is banana 1 of Feast Layer in Donkey Kong Bananza " gegoogelt hast. Wir verstehen. Wir hätten es geschafft... Das Spiel kam heraus, als wir auf das gleiche Problem stießen. Und wir haben gesehen, wie es anderen Journalisten und vielen Leuten passiert ist, seit das Spiel herausgekommen ist.

Denn es ist nicht so sehr die Frage "wo ist es", sondern die Frage "wie man es da runter bekommt". In der Tat ist die erste Banane in der Feast Layer die gleiche wie viele andere, wenn sie das Gebiet erreicht. Wo ist es also geblieben?

Du merkst es bereits, nicht wahr? Du hattest ein Versehen, genau wie viele andere Spieler auch, weil das Spiel dich meisterhaft mit bestimmten unvorhergesehenen Ereignissen unterhalten hat. Was ist das Layer vor diesem? "Groove-Schicht". Falsch. Du bist zum Groove Layer gegangen, weil Harmoneel Pauline verschluckt hat, als du gerade dabei warst, in das Erdloch zu springen. Verstehen Sie, was wir meinen?

Die vorherige in der natürlichen Progression wäre die Radiance Layer gewesen. Und dorthin sollten Sie gehen, um das zu beenden, was Sie unvollendet gelassen haben.

Teleportieren Sie sich zum Radiance Layer und dann zum letzten Unterlayer, SL1204, wo Sie sehen werden, dass das Erdloch immer noch von einer dieser Void Co. verschlossenen Kuppeln bedeckt ist. Der Schlüssel erwartet Sie weiter unten, in einer halbkellerartigen Höhle, die über einem schlangenartigen Fractone schwebt (siehe Fotos).

Hol sie dir und öffne die Kuppel: Da ist deine Banane (eigentlich ein Bündel von dreien). Jetzt endlich, tun Sie das, was Sie nie getan haben, auch wenn Sie sich nicht erinnern konnten: Springen Sie in das Erdloch, landen Sie auf Feast Layer und Sie haben Ihren Preis in Reichweite.

Der Schlüssel, das Ganze und der Schatz.