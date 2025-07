Donkey Kong Bananza: Alle Bananen in der Deponieschicht

HQ

Bevor Sie sich mit diesem Leitfaden befassen, denken Sie daran, dass er sich auf ein einzelnes Layer konzentriert. Wenn Sie auf der Suche nach allgemeinen Tipps und Tricks oder der Zusammenstellung aller Leitfäden sind, besuchen Sie diesen Indexführer. Außerdem gibt der Name jeder Banane bereits Hinweise, wie man sie bekommt, und der Vergleich Ihrer Karte mit unserer kann Ihnen helfen. Ein Juwel, das sich Ihnen entzieht? Nennen Sie uns die Nummer in den Kommentaren und wir helfen Ihnen.

So hässlich es auch klingt und mit Müll übersät ist, das Landfill hat eine der schönsten Ansichten in ganz Donkey Kong Bananza und bietet mit seiner schieren Vertikalität, die in einer einzigen Unterschicht enthalten ist, eine andere Idee der Erkundung als alle anderen. Es ist einfach, aber es ist eine interessante Abwechslung, wie eine kurze Pause. Und wenn Sie die Aale noch nicht mochten, werden Sie hier sein.

Alle Bananen in der Mülldeponieschicht und wo sie zu finden sind

Beim zweiten Besuch (d.h. wenn man nach dem Spiel zurückkommt, nachdem man den Abspann gesehen und das Lied von Pauline gesungen hat) wird nur eine Banane hinzugefügt, aber dieses Mal hat es nichts mit dem Glamtone oder dem Growtone zu tun.

Insgesamt: 27 Bananen

Unterschicht SL1000: Bananen 1-27



An der Spitze des Heaps

Befreite die Sturmschwinge!

In der Deponieschicht erblüht

Mazy-Cave-Ballons

Mazy-Cave Versteckter Raum

Mazy-Cave Vergrabene Banane

Unter Trümmern begraben

Auf und ab, unter der Erde

Shifty Smash: Tief graben

Ein Geheimnis erschnüffeln

Zerstört von Elefant Bananza

Schnell mit Elephant Bananza

Schlacht: Suchen und Zerstören

Von einem hungrigen Wächter eingesperrt

Rückgewinnung von Fragmentone auf der Deponie

Sanierung von Deponien Fragmentone

Eingebettet in die Trümmer

Crankys Mülldeponie-Tirade

Statistiken zur Mülldeponie-Zerstörung

Ein seltener Schatz

Schlacht: Horde der Hundert-Belästiger

Lieferung komplett

Schnelle Lieferung

Unter der Schüssel

Schlacht: Explosive Ausgrabung

Folgen Sie der Kristallader

Austausch von Deponie-Chips



Die Bananenkarte von Landfill Layer in Donkey Kong Bananza. Zum Vergrößern anklicken.

