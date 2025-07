Donkey Kong Bananza: Alle Bananen im Ingot‑Insel-Untergrund

HQ

Bevor wir beginnen, eine Erinnerung daran, dass dies ein Leitfaden ist, der ausschließlich einer einzelnen Schicht gewidmet ist, wie die "Welten" von Donkey Kong Bananza genannt werden. Wenn du allgemeine Tipps und Tricks zum Finden von Bananen oder einen Hub zum Zugriff auf alle Guides für jeder Schicht haben möchtest, schau dir Donkey Kong Bananza an: Ein Leitfaden zum Sammeln aller 777 Banandium-Edelsteine.

Nun ein zweites Wort der Warnung. Wie Super Mario Odyssey endet auch Donkey Kong Bananza nicht, wenn der Abspann läuft. Nachdem das Spiel zu Ende ist, teilt das sogenannte Postgame von DK Bananza eine zusätzliche Anzahl Bananen über verschiedene Schichten aus, diesmal mit etwas schwierigeren Herausforderungen.

Damit steigt die Gesamtzahl der Banandium Gems auf 777, aber es kann schwierig sein, in den Collection zu unterscheiden, welche Bananen in der ersten Runde verfügbar waren und welche nach den Credits hinzugefügt wurden. Um euch dies zu erleichtern, haben wir die im Postgame hinzugefügten Bananen kursiv markiert, die in dieser Schicht viele (die meisten) sind.

Alle Bananen im Ingot‑Insel-Untergrund und wo man sie findet

Nachdem das gesagt ist, hier ist eine Liste aller Bananen in der ersten Schicht des Spiels und eine Karte mit ihrem Standort. Welche erweist sich für dich als die schwierigste?

Schicht insgesamt: 36 Bananen

SL1: Bananen 1-3

SL10: Bananen 4-36

In Kursivschrift: neue Bananen, die nach dem Ende des Spiels hinzugefügt wurden.







The First Banandium Gem



Through the Banana-Mining Belt



Digging Up a Snack



Secret by the Start



Gold Rush!



Shifty Smash: Rising Tower



Shifty Smash: Break Up the Ring



Thwarting the Thorns



Ingot Isle Fragmentone Recovery



Ingot Isle Fragmentone Restoration



Shifty Smash: Checkerboard Crush



The Ingot Isle Growtone



The Hungry Ingot Isle Growtone



The Sated Ingot Isle Growtone



Post-Sprint Treat



Snack in a Sunken Slab



Ingot Isle Hide-and-Seek



Ingot Isle Smashin' Stats



Ingot Isle Quiz Master



Decked Out in Gold



Cranky's Ingot Isle Rant



Finished Four Fights!



Beat Eight Bouts!



Won Thirteen Throwdowns!



Battle Rush Cleared



Kong-quered Inflammonite



Snack on the Outskirts of Town



Shifty Smash: Quick & Nimble



Ingot Isle Chip Exchange



Nach der letzten Schlacht und dem Sieg von DK & Pauline sind die Fractones fast an die Oberfläche gestiegen, um beim Wiederaufbau von Ingot Isle zu helfen, daher die große Menge an neuen Bananen, die du sammeln kannst. Diese Schicht hat nun entsprechende Geschäfte, Chip Exchange, Smashin' Stats, Quiz Master, Verstecken, Fragmentone, Growtone und so weiter, aber vor allem einige neue Shifty Smashes und eine große Grumpy Kampfherausforderung in Form von aufeinanderfolgenden Kämpfen.