Donkey Kong 64 erweitert nächste Woche die Nintendo Switch Online-Bibliothek für Nintendo Switch 64

Nintendo hat das nächste Spiel angekündigt, das dem Nintendo 64-Teil seines Nintendo Switch Online + Expansion Pack-Portfolios hinzugefügt wird. Der beliebte 3D-Plattformer von Rare, Donkey Kong 64, wird bereits nächste Woche auf den Dienst kommen und das Portfolio auf 43 Spiele für Westländer erweitern.

Das genaue Veröffentlichungsdatum von Donkey Kong 64 auf der Switch Online ist der 4. Juni, und um einen Vorgeschmack darauf zu bekommen, was diese Version den Fans bieten wird, wurde ein Trailer geteilt, den Sie unten vollständig sehen können.

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Für diejenigen, die den Titel von 1999 noch nicht erlebt haben – es gibt vermutlich einen großen Anteil moderner Nintendo-Spieler, die in diese Kategorie passen, wird die Zusammenfassung von Donkey Kong 64 wie folgt erklärt.

"Schließt euch Donkey Kong, Diddy Kong, Tiny Kong, Lanky Kong und Chunky Kong an, während sie kämpfen, um DK Island vor K. Rool und seiner Kremling-Crew sicher und wohlbehalten zu halten. Klettere, schwimme und springe mit jedem der fünf Kong-Mitglieder durch tückische und rätselhafte Bereiche, während du ihre Spezialfähigkeiten und Upgrades nutzt. Begegnen freundlicher Hilfe von anderen Kongs und einem eingesperrten Kremling namens K. Lumsy. Jagen Sie nach Sammelobjekten und spielen Sie verrückte Minispiele im Allein, oder treten Sie mit Freunden in Kampfarenen in einer Vier-Spieler-Splitscreen-Ansicht an. Es gibt genug Spaß für alle, damit du völlig verrückt wirst!"