Donald Tusk reist zu Gesprächen über die Ukraine und die regionale Stabilität in die Türkei Der polnische Ministerpräsident will die Zusammenarbeit zwischen Polen und der Türkei stärken, um Frieden und Sicherheit in der Region zu gewährleisten.

HQ Polens Ministerpräsident Donald Tusk wird sich mit türkischen Beamten treffen, um die sich entwickelnde Situation in der Ukraine zu erörtern und darüber, wie beide Länder zur Sicherung eines langfristigen Friedens in der Region beitragen können (via Reuters). Im Mittelpunkt der Gespräche steht die Rolle Polens und der Türkei bei der Stabilisierung der Region, insbesondere nach der jüngsten Gesprächsrunde zwischen der Ukraine und den Vereinigten Staaten in Saudi-Arabien, bei der neue Wege für Frieden und Sicherheit ausgelotet wurden. Tusk betonte, wie wichtig es sei, dass die NATO und die europäischen Nationen zusammenarbeiten, um die Stabilität nach einem möglichen Waffenstillstand entlang der russisch-ukrainischen Grenze zu sichern. Angesichts der anhaltenden Spannungen könnte sich das Engagement der Türkei als entscheidend für die Unterstützung eines dauerhaften Friedensprozesses erweisen. Shutterstock