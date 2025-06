Donald Trumps Smartphones sind scheinbar nicht mehr "made in the USA"

HQ

Kürzlich kündigte Donald Trump an, dass sein Unternehmen es mit dem Silicon Valley aufnehmen und eine eigene Smartphone-Marke auf den Markt bringen werde. Das Handy soll T1 Phone von Trump Mobile heißen und obwohl es im Grunde wie jedes andere Smartphone auf dem Markt aussieht, hatte das Handy selbst ein auf die Amerikaner zugeschnittenes Alleinstellungsmerkmal, nämlich dass es "made in the USA" wurde. Für ein Land, das seine eigene Produktion weiter verbessern und die Importe reduzieren will, schien dies ein großer Schlag für Trumps Wähler zu sein, obwohl der Präsident vielleicht ein paar Porky Pies erzählte...

The Verge berichtet nun, dass das Etikett "Made in the USA" vom T1 gestrichen wurde, was darauf hindeutet, dass das Smartphone zumindest auf einige Elemente setzen wird, die von anderswo importiert wurden. Die genauen Details, was dies sein könnte, sind nicht klar, aber dies kommt auch, da einige Spezifikationen für das Gerät ebenfalls angepasst werden.

Die Displaygröße scheint kleiner zu werden, von 6,78" auf 6,25" und auch der mitgelieferte Arbeitsspeicher wird trotz früherer Referenzen von 12GB Speicher nicht mehr erwähnt. Auch das Veröffentlichungsdatum für das Telefon scheint auf der Kippe zu stehen, da die frühere Referenz vom September nun auf "später in diesem Jahr" umgestellt wurde.

Die Trump Organisation hat sich zu diesen Änderungen nicht geäußert, aber es scheint auf jeden Fall etwas bei Trump Mobile zu passieren.

Werbung: