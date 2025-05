Donald Trumps Leben wird in einen Blockbuster verwandelt

HQ

The Apprentice war nur der Anfang – Donald Trumps Leben wird erneut auf die große Leinwand gebracht, diesmal mit einem massiven Budget von umgerechnet 100 Millionen US-Dollar. Hinter dem Projekt steht Andrea Iervolino, bekannt durch den jüngsten Ferrari-Film. Aber im Gegensatz zum von der Kritik gefeierten, aber umstrittenen The Apprentice von Ali Abbasi aus dem letzten Jahr, der sich auf Trumps frühe Karriere und seine Beziehung zu dem Anwalt Roy Cohn konzentrierte, zielt dieser neue Film darauf ab, Trumps gesamtes Leben abzudecken.

beschreibt den Film als eine "mutige und ausgewogene" Darstellung von Trumps Aufstieg, Herausforderungen und Widerstandsfähigkeit. Das Projekt befindet sich noch in einem frühen Stadium, da noch kein Regisseur oder eine Besetzung bekannt gegeben wurden. Es ist auch unklar, ob Trump oder sein Team an der Produktion beteiligt sein werden. Es wird erwartet, dass der Film über ein beträchtliches Budget verfügen wird, was Iervolinos Engagement für eine umfassende und nuancierte Darstellung von Trumps Leben widerspiegelt.

Ist das etwas, das Sie gerne sehen würden?