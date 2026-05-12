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Wenn es eine Person gibt, die nicht besonders geschickt darin ist, neue Freunde zu finden, dann ist es der Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump. Seine ständigen, spannungsgeladenen Botschaften in den sozialen Medien haben nicht nur die globale Politik und internationale Beziehungen in einem Ausmaß belastet, wie es seit dem Kalten Krieg nicht mehr zu sehen war, sondern auch sein Land (und seine Verbündeten wie Kanada und Europa) von anderen Handelsabkommen isoliert, die notwendig sind, um die westliche Wirtschaft am Laufen zu halten. Mit jedem Tag, an dem die Blockade der Straße von Hormus und der Krieg mit Iran sich hinziehen, verschärfen sich steigende Treibstoffpreise und die Energiekrise. Und die amerikanische öffentliche Meinung beginnt zu ermüden. Laut einer Reuters-Umfrage lehnen über 60 % der Amerikaner den Krieg mit dem Iran und den aktuellen Umgang der Regierung mit der Angelegenheit ab.

Trumps Popularität, selbst unter den Unterstützern, die ihn ins Weiße Haus gebracht haben, ist nun auf einem Allzeittief, und der Präsident braucht Siege auf internationaler Bühne, während er vor Gericht kämpft, um seinen Angriff auf den Iran zu verteidigen. Deshalb wird er zusammen mit einer Delegation von CEOs großer multinationaler Unternehmen nach China reisen, um dort den Präsidenten der Volksrepublik China, Xi Jinping, zu treffen, mit dem Ziel, dass der chinesische Staatschef auch bei den Friedensgesprächen in Pakistan mit den Iranern vermittelt. Das Treffen findet am 14. und 15. Mai in der Hauptstadt Peking statt und beinhaltet Besuche einiger der bekanntesten historischen Monumente der Stadt, wie den Himmelstempel, ein UNESCO-Welterbe.

Chinesische Diplomaten haben diese "Einladung" jedoch kühl aufgenommen, zumal erst wenige Monate vergangen sind, seit Trump selbst begann, die Handelsbeziehungen zwischen seinem Land und China zu untergraben und die asiatische Nation des "Betrugs" bei ihren Preisen beschuldigte. Dies löste den bekannten Zollkrieg aus, der allmählich beiseitegeschoben wurde. Laut einigen Analysten würde eine Vermittlung mit Iran erfordern, dass die Vereinigten Staaten bewusst wegschauen, damit Festlandchina Schritte für Manöver für den Beitritt der Insel Taiwan unternehmen kann.

Laut Reuters sagen Quellen, die den Vorbereitungen für die bevorstehenden Gespräche nahestehen, dass China auch von der Trump-Regierung verlangt, sich zu künftigen Vergeltungsmaßnahmen wie Technologieexportkontrollen zu verweigern und bestehende Kontrollen für Chipherstellungsgeräte und fortschrittliche Speicherchips rückgängig zu machen.

Kurz gesagt, Trump kommt mit weniger Karten nach China, während China aus diesem Treffen noch sicherer hervorgehen wird. Wir werden es in den kommenden Tagen mit Sicherheit wissen.