Donald Trump wird der erste amtierende Präsident sein, der an den NBA-Finals teilnimmt, eingeladen vom Besitzer der New York Knicks

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Donald Trump wird voraussichtlich nächste Woche ein oder zwei Spiele der NBA Finals besuchen und wird damit der erste amtierende Präsident, der an den NBA Finals teilnimmt. Es ist zunehmend üblich geworden, dass Trump bei großen Sportveranstaltungen auftritt, selbst ohne Präzedenzfälle früherer Präsidenten, was oft große Buhrufe von den Fans hervorruft.

Das letzte Mal, dass ein amtierender Präsident ein reguläres NBA-Spiel besuchte, war Barack Obama 2015. Trump erwägt, am Montag und Mittwoch Spiel 3 oder Spiel 4 in New York zu besuchen, eingeladen vom New York Knicks-Besitzer James Dolan.

Die New York Knicks führen derzeit mit 1:0 in den NBA-Finals, einer Best-of-Seven-Serie gegen die San Antonio Spurs. Die Knicks, die seit 1973 keine NBA-Meisterschaft mehr gewonnen haben, feierten ein großes Comeback und besiegten San Antonio mit 105:95, auch wenn die Spurs Heimrecht haben.

Das nächste Spiel findet heute Abend statt (Samstag um 14:30 Uhr MESZ), und die Spurs müssen gewinnen, wenn sie ihren Heimvorteil nicht verspielen wollen, bevor sie nächste Woche zwei Spiele in Folge in New York bestreiten.