Donald Trump wird das parteiübergreifende Gesetz zum bezahlbaren Wohnraum nicht unterzeichnen

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Der US-Präsident hat sich geweigert, ein von Republikanern und Demokraten vereinbartes Gesetz zu unterzeichnen, das den Bürgern Zugang zu bezahlbarem Wohnraum ermöglicht. Donald Trump sagte heute, dass er ihn nicht unterzeichnen werde, "bis der Senat sein 'Save America'-Gesetz verabschiedet hat", einen Vorschlag, der einen Nachweis der Staatsbürgerschaft zur Wählerregistrierung verlangt und eine nationale Wählerdatenbank mit staatlichen Aufzeichnungen erstellen würde.

Das vereinbarte Gesetz zum bezahlbaren Wohnraum enthält Bestimmungen zur Befreiung oder Straffung von Umweltprüfungen für Wohnungsbauprojekte sowie zur Festlegung der Anzahl der bestehenden Einfamilienhäuser, die große Wall-Street-Investoren besitzen dürfen.

Laut einem Reuters-Bericht könnte das Gesetz, da es von beiden Kammern des Kongresses verabschiedet wurde, unabhängig davon, ob Trump es unterzeichnet oder nicht, Gesetz werden. Nach Erhalt des Gesetzes hat Trump zehn Tage Zeit, es zu unterzeichnen oder zu vetoieren; Wenn er keines von beiden tut, wird es Gesetz ohne seine Unterschrift.