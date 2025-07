Donald Trump wird das Finale der Klub-WM zwischen Chelsea und Paris Saint-Germain besuchen

HQ

Donald Trump wird am Sonntag, 13. Juli, um 20.00 Uhr MESZ und 21.00 Uhr MESZ am Finale der FIFA Klub-Weltmeisterschaft zwischen Chelsea und Paris Saint-Germain teilnehmen. Zwei europäische Mannschaften im Finale der ersten Ausgabe der neu gestalteten und erweiterten Klub-Weltmeisterschaft, die in den Vereinigten Staaten ausgetragen wurde, mit gemischten Reaktionen: gute Zuschauerzahlen bei den meisten Spielen, aber Beschwerden über Hitze, Verspätungen aufgrund von Stürmen... und mit den Einwanderungsprotesten im Hintergrund.

Trump bestätigte Reportern, dass er das Spiel im MetLife-Stadion in New York besuchen wird. Die Heimat der New York Jets und Giants der NFL wird auch Austragungsort des Finales der Weltmeisterschaft 2026 sein.

Trotz guter Zuschauerzahlen gilt die Klub-Weltmeisterschaft als Vorläufer der Weltmeisterschaft 2026, die nächstes Jahr in den USA neben Mexiko und Kanada stattfinden wird, und viele Menschen stellen Trumps Fähigkeit in Frage, den Tausenden von Menschen, die in das hermetische Land kommen werden, mit Reiseverboten aus 12 Ländern, Gastfreundschaft, Zugänglichkeit und Sicherheit zu bieten. aus der ganzen Welt.

Aber Trump und FIFA-Präsident Gianni Infantino scheinen ein gutes Verhältnis zu haben: Infantino kündigte diese Woche die Eröffnung eines Repräsentanzbüros im Trump Tower an, wo der Pokal der Klub-Weltmeisterschaft bis zum Finale ausgestellt sein wird, und dankte der "großen Unterstützung durch die Regierung und vom Präsidenten".