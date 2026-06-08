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Die Regierung von US-Präsident Donald Trump erwägt, die Chagos-Inseln von Mauritius zu kaufen, wie The Telegraph und YLE berichteten.

Die Chagos-Inseln sind ein Archipel im Indischen Ozean und bestehen aus sieben Atollen. Die Inseln gehören Großbritannien, aber der britische Premierminister Keir Starmer plant, die Chagos-Inseln an Mauritius zu übergeben. Und Mauritius ist ein Verbündeter Chinas und Irans.

Die US-Beamten haben einen Vorschlag ausgearbeitet, Großbritannien zu umgehen und eine eigene Vereinbarung über die Verwaltung von Diego Garcia zu treffen, dem größten Atoll im Archipel. Diego Garcia verfügt über eine strategisch wichtige Militärbasis der Vereinigten Staaten im Indischen Ozean. Die Trump-Regierung befürchtet, dass die Übergabe der Kontrolle über den Archipel an Mauritius Möglichkeiten für maritime Spionage eröffnen würde.

Das Weiße Haus hat laut The Telegraph regelmäßig Gespräche mit dem Büro des britischen Premierministers geführt.