Die neuesten Nachrichten aus den USA und Indien . Obwohl er das finanzielle Kriegsbeil mit anderen Teilen der Welt wie mit Europa begraben zu haben scheint, geht der globale Ladeplan von US-Präsident Donald Trump weiter.

Am 1. August (an diesem Freitag) werden die USA einen Zoll von 25 Prozent auf Importe aus Indien auf US-Boden einführen. Wie Reuters berichtet, wird dieser Zoll durch eine nicht näher spezifizierte Sanktion für den Kauf russischer Waffen und Öl ergänzt, was die Beziehungen zum zweitbevölkerungsreichsten Land der Welt (und auch zu einer Atommacht) belasten könnte.

"Indien ist zwar unser Freund, aber wir haben im Laufe der Jahre relativ wenig Geschäfte mit ihnen gemacht, weil ihre Zölle zu hoch sind, zu den höchsten der Welt gehören, und sie die strengsten und verabscheuungswürdigsten nicht-monetären Handelsbarrieren aller Länder haben", schrieb Trump in einem Beitrag auf der Social-Networking-Site Truth Social.

Die USA haben derzeit ein Handelsdefizit von 45,7 Milliarden US-Dollar mit Indien. Das indische Handelsministerium, das die Handelsgespräche leitet, hat keine offizielle Erklärung zu der US-Entscheidung abgegeben.

