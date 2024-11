Donald Trump warnte, er werde versuchen, Videospiele zu verbieten, die Gewalt "verherrlichen"

HQ

Heute ist Europa mit der Nachricht aufgewacht, dass Donald Trump erneut Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wird. Bis zur endgültigen Auszählung und den letzten zu vergebenden Sitzen ist Trumps Sieg endgültig.

Abgesehen von Ideologien und politischen Meinungen sind hier die Fakten. Donald Trump erklärte in einer seiner letzten Reden vor der Wahl, dass eine seiner ersten Maßnahmen darin bestehen würde, Spiele, die "Gewalt verherrlichen", erheblich zu reduzieren oder ganz zu verbieten. Den genauen Moment findet ihr im Beitrag unten.

Es ist schwer zu verstehen, auf welche Art von Spielen sich Trump bezieht, vor allem, wenn wir wissen, dass Titel wie Call of Duty: Black Ops 6 gerade mit überwältigendem Erfolg veröffentlicht wurden und von amerikanischen Studios entwickelt wurden und sich im Besitz von Microsoft befinden. Wir wissen auch, dass GTA VI in naher Zukunft auf Konsolen erscheinen wird, so dass es auch zum Sündenbock für Donald Trumps Wahlversprechen werden könnte. Eine Rede, in der er an keiner Stelle härtere Maßnahmen zur Einschränkung des Gebrauchs und des Besitzes von Schusswaffen erwähnte, ein Recht, das die Amerikaner seit dem zweiten Zusatzartikel ihrer Verfassung von 1791 haben.

Und in einer interessanten Wendung der Ereignisse war einer von Trumps wichtigsten Medienunterstützern während seiner Präsidentschaftskandidatur und ein möglicher Top-Berater in seiner neuen Amtszeit als Staatsoberhaupt, Elon Musk, derjenige, der vor zwei Tagen Aussagen machte, die denen des Würdenträgers völlig entgegengesetzt waren, indem er behauptete, dass Videospiele eine mächtige Industrie seien, die mehr unterstützt werden müsse, und ihre gesundheitlichen Vorteile lobte. auch. Musk behauptete sogar, heute zu den Top 20 Spielern von Diablo IV zu gehören. Ein Spiel, das man vielleicht in Trumps Gefahrenzone betrachten könnte.

Was halten Sie von den Worten des neuen US-Präsidenten und glauben Sie, dass wir eine weitere Hexenjagd der Regierung gegen Videospiele erleben werden?